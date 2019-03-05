ميهوبي يستقبل مدير شبكة مراكز “معهد سرفانتس”: نحو فتح فرع لها لمساعدة اللاجئين الصحراويين

أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي أن شبكة مراكز “معهد سرفانتس” في العالم تسعى لفتح فرع للشبكة لمساعدة اللاجئين بالمخيمات الصحراوية.

وقال وزير الثقافة في تصريح له عقب استقباله لمدير شبكة مراكز “معهد سرفانتس” في العالم لويس غارسيا مونتيرو بمقر الوزارة، أفاد أنه يعمل على فتح فرع للشبكة لمساعدة اللاجئين على مستوى المخيمات الصحراوية باعتبار أن هناك “إرث تاريخي لابد من الحفاظ عليه في المنطقة تعزيزا للثقافة واللغة الإسبانية”.

وذكر الوزير انه تم خلال اللقاء الذي جرى بحضور وفد هام من الشخصيات والمسؤولين الإسبان المهتمين بالشأن الثقافي، بحث عدة ملفات للتعاون الثنائي مرتبطة لاسيما بتنظيم ندوة دولية حول الثقافة الإسبانية في الجزائر تخص تجربة الإنجاز الإبداعي للكاتب الإسباني” ميغيل دي سرفانتس “ضمن برنامج فعاليات الطبعة القادمة لمعرض الجزائر الدولي للكتاب (سيلا) في طبعته ال24.

وأوضح أن اللقاء مع مدير شبكة مراكز ” معهد سرفانتس ” في العالم كان ” مثمرا “و يعد فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي تم خلاله تناول جوانب من التاريخ الثقافي والتراثي المشترك .

وذكر أن الجزائر قامت مؤخرا بتصنيف مغارة الكاتب الإسباني”سرفانتس” بالعاصمة وكذا الحصون الإسبانية بوهران ضمن قائمة التراث الوطني إلى جانب تنسيق الجهود بين البلدين على المستوى الدولي لتصنيف بعض الحصون الإسبانية على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

وأفاد ميهوبي أنه وجه دعوة للويس غارسيا مونتيرو للمشاركة في الندوة الدولية التي تعنى بالثقافة الإسبانية في الجزائر من خلال تجربة الكاتب الإسباني الكبير “سرفانتس ” الذي يمثل همزة وصل بين الثقافتين و تراث ثقافي مشترك بين البلدين والتي ستعقد في إطار الطبعة المقبلة من معرض الجزائر الدولي للكتاب (سيلا) في طبعته ال24.

وأكد لويس غارسيا مونتيرو أن اللقاء الذي تناول العديد من ملفات التعاون الثقافي و الموروث التاريخي المشترك بين البلدين “سيدفع أكثر نحو تعزيز العلاقات الثنائية عبر تجسيد سلسلة من المشاريع الثقافية والفنية مستقبلا”.

ص ك