ميهوبي يزيح لخضر بن تركي من على رأس الديوان الوطني للثقافة والاعلام… وهذا هو خليفته

أزاح وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام ONCI، لخضر بن تركي، من عل رأس هذه المؤسسة، في قرار صادم، فاجأ كل المهتمين بالشأن الثقافي والفني، خاصة وأنه جاء بعد هدنة بين الطرفين، وهذا بعد حرب طاحنة دارت بينهما في آخر سنتين، وصل صداها حتى لوسائل الاعلام، وتوقع الجميع آنذاك تنحي لخضر بن تركي.

في السياق، وحسب ذات المصدر، فقد نصب وزير الثقافة، اليوم، وبحضور ثلة من إطارات وزارة الثثقافة، مراد وضاحي مدير اذاعة جيل FM على رأس الديوان الوطني للثقافة والاعلام، في محاولة لضخ نفس جديد على هذا الصرح العريق، الذي لطالما حرك الساحة الفنية في الجزائر حتى في عز العشرية السوداء التي شهدتها البلاد.