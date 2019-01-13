ميهوبي يدعوا الوكالات السياحية ووسائل الإعلام لإبراز مكانة الجزائر الحضارية الإنسانية والثقافية

دعا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أمس السبت، بولاية تمنراست الوكالات السياحية المحلية للقيام “بمهمة ثقافية” من خلال الترويج للمواقع والأثري، حيث أكد أن نتائج الأبحاث الأخيرة تبرز أن الجزائر تعد مهد الحضارة البشرية وهي الأبحاث التي جرت بمنطقة عين بوشريط ( سطيف) وفي مناطق أخرى حيث ستكون تلك المناطق، مواقع مخصصة للبحث لفائدة الباحثين، كما حث أيضا على تكثيف الاهتمام الإعلامي بتلك المناطق لإبراز مكانة الجزائر الحضارية الإنسانية مؤكدا أنه سيتم دعم كل الباحثين من خلال فتح ورشات عبر التراب الوطني.

وأكد وزير الثقافة في سياق آخر، أن “الثقافة الأمازيغية حققت مكاسب في غاية الأهمية ينبغي المحافظة عليها”، مشيرا أن “الثقافة الأمازيغية بكل تنوعاتها حققت مكاسب في غاية الأهمية في الجزائر ينبغي تثمينها والمحافظة عليها وذلك بفضل العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لهذه الثقافة وذلك انطلاقا من التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي مكن للأمازيغية من أن تكون لغة وطنية رسمية”.

وأضاف ميهوبي، ان القرارات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لترقية الثقافة الأمازيغية من بينها ترسيم يناير عيدا وطنيا رسميا وعطلة مدفوعة الأجر وإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية شكلت محطات بارزة في مسار تثمين وترقية الثقافة الأمازيغية في شقيها اللغوي والتراثي ومكنتها من تعزيز مكانتها كهوية ورصيد ثقافي وطني.

وأكد ذات المسؤول أن الجزائر التي تعد أرض الحضارات والثقافة، قد تم بها وفي فترة قياسية إدراج عدة عناصر تراثية ضمن خريطة التراث العالمي على غرار “أهليل” و”أسبوع تيميمون” و “الإمزاد” و “عيد السبيبة” و”الشدة” التلمسانية ونظام تقسيم المياه عن طريق الفقارةي حيث حظيت مناطق الجنوب بنصيب وافر في هذه العملية لما تزخر به من موروث ثقافي متنوع.

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