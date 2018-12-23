ميهوبي يتحدث عن تغليط للرأي العام في قضية ترميم القصبة

افاد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن ولاية الجزائر الجزائر لم تدفع ولا سنتيم للخبير الفرنسي من أجل ترميم القصبة، وتحدث ميهوبي عن وجود تغليط الرأي العام من خلال ترويج إشاعة أن الجزائر دفعت الكثير لفرنسا من أجل ترميم القصبة
Fella Soltani 23 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 15 زيارة
23 ديسمبر 2018
23 ديسمبر 2018
23 ديسمبر 2018
افاد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن ولاية الجزائر الجزائر لم تدفع ولا سنتيم للخبير الفرنسي من أجل ترميم القصبة، وتحدث ميهوبي عن وجود تغليط الرأي العام من خلال ترويج إشاعة أن الجزائر دفعت الكثير لفرنسا من أجل ترميم القصبة
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أفاد البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة أن عدد الأطفال المتمدرسين المسجلين …
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