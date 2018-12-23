ميهوبي يتحدث عن تغليط للرأي العام في قضية ترميم القصبة

افاد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن ولاية الجزائر الجزائر لم تدفع ولا سنتيم للخبير الفرنسي من أجل ترميم القصبة، وتحدث ميهوبي عن وجود تغليط الرأي العام من خلال ترويج إشاعة أن الجزائر دفعت الكثير لفرنسا من أجل ترميم القصبة