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ميهوبي يتحدث عن تغليط للرأي العام في قضية ترميم القصبة

Fella Soltani 23 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 15 زيارة

افاد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن ولاية الجزائر الجزائر لم تدفع ولا سنتيم للخبير الفرنسي من أجل ترميم القصبة، وتحدث ميهوبي عن وجود تغليط الرأي العام من خلال ترويج إشاعة أن الجزائر دفعت الكثير لفرنسا من أجل ترميم القصبة

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