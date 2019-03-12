ميهوبي من جيجل: تسليم أزيد من 10 آلاف بطاقة فنان عبر الوطن

كشف وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، خلال زيارة عمل إلى ولاية جيجل، عن تسليم أزيد من 10 آلاف بطاقة فنان على مستحقيها عبر الوطن.

وأوضح الوزير بدار الثقافة اعمر أوصديق حيث أشرف على تسليم عدد من بطاقات الفنان على وجوه فنية محلية أن “تعميم الاستفادة من بطاقة الفنان متواصل ليشمل جميع الفنانين”، مضيفا بأنه “ستكون لهم مستقبلا امتيازات أخرى”.

وأشاد ميهوبي أيضا بكل الإنجازات التي حققتها الجزائر في المجال الثقافي و حتى المجالات الأخرى في السنوات الأخيرة خاصة “مع استتباب الوضع الأمني و قانون المصالحة الوطنية”، مؤكدا على ضرورة الاعتراف والمحافظة على هذه المكتسبات و “جعل الجزائر فوق كل اعتبار”.

وزار الوزير بدار الثقافة معارض متنوعة للفنون التشكيلية والخط العربي و الصناعات التقليدية فضلا عن الجناح الأدبي و إصدارات النخبة الثقافية بجيجل، كما تلقى عرضا حول واقع قطاعه بالولاية ليستمع بعده لإلقاءات شعرية لبعض المواهب الشابة.

أشرف ميهوبي أيضا على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ما بين المديريتين المحليتين للثقافة و الخدمات الجامعية تهدف لإبراز و تشجيع المواهب في الوسط الجامعي بالإضافة إلى التوأمة في البرامج الثقافية، كما اطلع على أشغال إنجاز المسرح الجهوي الذي خصص له 730 مليون دج حيث أكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المعمول بها في بناء مثل هذه المرافق لاستغلاله مستقبلا في أنشطة ثقافية واسعة مشددا أيضا على تفعيل دور هذا المسرح الجهوي عند استلامه بهذه الولاية الساحلية، كما أشرف على تدشين المقر الجديد لمديرية الثقافة بالولاية.

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