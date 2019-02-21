ميهوبي من برج بوعريريج: “لن نتخلى عن ملتقى عبد الحميد بن هدوقة الدولي”

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في افتتاح فعاليات الطبعة الخامسة عشر للملتقى الدولي عبد الحميد بن هدوقة ببرج بوعريريج، التزامه اتجاه هذا اللقاء الأدبي الذي غاب لخمس سنوات، حيث قال بأنه سيتم تكريسه كملتقى دولي قار وسينظم كل سنة”.

وأوضح الوزير في هذا الشأن بأن الملتقى الدولي للرواية “عبد الحميد بن هدوقة” الذي يحمل اسم أحد أبرز الروائيين على الصعيدين العربي و الدولي يعد بمثابة فضاء “هام” للحوار والنقاش حول راهن الإبداع الروائي وآفاقه وفرصة للقاء بين مختلف الأدباء والروائيين الجزائريين و آخرين من الوطن العربي ما يستدعي -كما قال- تكريسه وتنظيمه كل سنة لأنه يعنى بموروث ثقافي لا بد من المحافظة عليه. وشدد ميهوبي بالمناسبة بأن “الدولة الجزائرية ترعى كل مبادرة ثقافية تسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي و لن تتردد في تقديم كل الدعم لأي مبادرة تسهم في الحفاظ على ذاكرتنا و موروثنا الثقافي الذي يجب التعريف به لأجيال المستقبل ” مذكرا بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد كرس حق الثقافة من خلال الدستور الجديد كون الثقافة حق مكفول لكل المواطنين”. واعتبر وزير الثقافة أن عودة الملتقى الدولي عبد الحميد بن هدوقة ببرج بوعريريج هو اعتراف بالجهد الذي قدمه هذا الكاتب في مختلف حقول المسرح والشعر و الرواية والقصيدة والترجمة و الأدب الشعبي حيث أثنى على خصال الراحل قائلا: ” بن هدوقة من مؤسسي الرواية الحديثة وهو من الكتاب الذين كانوا شديدي الحرص على ما يتناوله وكان موثق دقيق في وصفه لتحولات المجتمع الجزائري في السنوات الأولى للاستقلال.” من جهته أوضح محافظ الملتقى الدكتور سعيد بوطاجين بأن ما يميز هذه الطبعة هو إشراك أكاديميين شباب من الوطن و استحداث نشاطات جانبية على غرار عروض مسرحية و أخرى سينمائية للكاتب كما تم استحداث جائزة الملتقى التي تم إنشائها بالمناسبة لـ “أحسن رواية” من بين النصوص التي تم استلامها مشيرا إلى أنه سيتم كذلك في المستقبل إنشاء جائزة للرواية باللغة الأمازيغية.

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