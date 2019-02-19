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ميهوبي من الشلف: ضرورة تحويل شهادات المجاهدين إلى أعمال ثقافية وفنية

Sabrina Kerkouba 19 فبراير 2019 الثقافة اضف تعليق 154 زيارة

شدد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، في زيارة العمل التي قادته إلى الشلف، على ضرورة تحويل شهادات المجاهدين إلى أعمال ثقافية وفنية في سبيل حفظ الذاكرة وتوثيقها لدى الأجيال الجديدة.

وقال الوزير خلال زيارته لمعرض للكتاب أقيم بثانوية “الشهيد عبروس نعاس” ببلدية أولاد بن عبد القادر تزامنا والاحتفالات المخلدة لذكرى يوم الشهيد، “ان وزارة المجاهدين قامت بعمل كبير من خلال توثيق شهادات عديد المجاهدين عبر الوطن”، لافتا إلى ضرورة أن تحول هذه الشهادات إلى أعمال ثقافية وفنية وكذا مسرحية وسينمائية.

وفي معرض حديث قال: ” ثورتنا ثورة عظيمة وعالمية (…) هذه العملية ستساهم في توثيق وحفظ الذاكرة الجزائرية لدى الأجيال الجديدة التي ينبغي أن تجد مثل هذه الأعمال (الكتب والأفلام والأعمال السينمائية) بما يجعلها مرتبطة بتاريخها ونضال الأجداد”.

وأبرز الوزير أهمية إصدار مذكرات المجاهدين حيث يمكن من خلالها تغطية كل أحداث الوطن والمعارك التي جرت، معتبرا أن الأجيال بحاجة إلى معالم في حياتها.

وثمن ميهوبي عقب وقوفه على عديد الأنشطة الثقافية والتاريخية والرياضية المقامة بالمناسبة بذات الثانوية، الانجازات المحققة.

كما أشاد الوزير بتضحيات أبناء منطقة أولاد بن عبد القادر خلال ثورة التحرير المباركة.

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