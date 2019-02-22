ميهوبي في زيارة عمل اليوم إلى بوركينافاسو: “إلى آخر الزمان” في المنافسة الرسمية لمهرجان واغادوغو الإفريقي السينمائي

ينافس الفيلم الروائي الطويل “إلى آخر الزمان” للمخرجة ياسمين شويخ على جائزة “حصان ينينغا الذهبي” بالدورة ال26 لمهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون (فيسباكو) ببوركينافاسو والتي تعقد فعالياتها ابتداء من اليوم وإلى غاية 2 مارس المقبل وفقا للمنظمين.

وسيتنافس فيلم شويخ مع 19 فيلما من 16 بلدا آخر بينها “رفيكي” للكيني وانوري كاهوي و”كارما” للمصري خالد يوسف و”فتوى” للتونسي محمود بن محمود و”كيتيكي” للغاني بيتر سيدوفيا و”هاكيليتان” للبوركينابي إسياكا كوناتي. ويتطرق “إلى آخر الزمان” (2017) -وهو أول عمل روائي طويل لشويخ ومدته 94 دقيقة- إلى قصة “علي” حفار قبور سبعيني تجمعه علاقة عاطفية مع “جوهر” المرأة الستينية التي تعد لقبرها قبل وفاتها.

وسيشارك الناقد السينمائي أحمد بجاوي، في الحدث، حيث سيكون في رئاسة لجنة التحكيم في فئة فيلم روائي طويل.

في سياق آخر يرتقب أن يزور وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي في بوركينا فاسو ابتداء من اليوم بوركينافاسو، لحضور الطبعة ال26 للمهرجان الإفريقي والتلفزيون واغادوغو (فيسباكو)، التي تتزامن مع الذكرى ال50 لإنشائها، حسب بيان لوزارة الثقافة.

ومشاركة الجزائر في هذا الحدث، يكون عدة مستويات، حيث ستكون مناقشات هامة بين وزير الثقافة والسلطات بوركينا فاسو، وخاصة وزير بوركينا فاسو للثقافة والفنون والسياحة عبدول الكريم سانغو.

للتذكير فقد منحت الجزائر في فيسباكو، 30 نوفمبر 2018، وجائزة الإبداع الفني الدولي ميريام ماكيبا التي تم إنشاؤها في 2017.

ويرمي مهرجان “فيسباكو” -الذي ينظم كل عامين- إلى المساهمة في ترقية السينما الإفريقية من خلال رفع التبادلات بين محترفي السينما والسمعي والبصري.ذ

صبرينة ك