ميهوبي في ثاني يوم له بالجلفة: “بقايا عظام الحيوانات المكتشفة مؤخرا بالجلفة ستعزز مكانتها الأثرية عالميا”

اعتبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، يوم الاثنين بالجلفة أن ما تم اكتشافه مؤخرا بهذه الولاية من آثار عظمية مكتملة لحيوانات في فترة ما قبل التاريخ سيعزز مكانتها الأثرية في الخارطة الوطنية والعالمية.

ميهوبي وفي ثاني زيارة عمل قادته للجلفة، ثمن ببهو المسرح الجهوي “أحمد بن بوزيد “، جهود الفريق الذي وصل إلى هذا الاكتشاف بداية بالمواطن الذي بلغ عن وجود هياكل عظمية إلى فريق العمل المحلي الذي أنقذ الاكتشاف وكذا الفريق المتخصص للمركز الوطني للبحوث في عصور التاريخ علم الإنسان والتاريخ الذي أجرى دراسات بحثية أولية حول ما تم العثور عليه، مضيفا أن الأجزاء المكتملة التي تم العثور عليها توحي نتيجتها الأولية وما أتفق عليه الباحثون أن بقايا وحيد القرن “تترجم بصورة دقيقة الرسم الصخري لوحيد القرن الموجود بموقع بلدية زكار( 30 كلم جنوب الولاية) حيث أثبت الاكتشاف وجود الحيوان بالمنطقة كما تعززه النقوش الصخرية”.

وأكد الوزير، سيتم تحديد موقعه ووضعه تحت طائلة القانون ويكون مكانا للباحثين والدراسات العلمية في الوقت الذي سيجعل هذا الاكتشاف الجلفة في موقع هام في خارطة أبحاث فترة ما قبل التاريخ ليس في الجزائر وحسب، لأن المركز يتوقع الحصول على نتائج أكثر تعزز مكانة الجزائر في الآثار العالمية لاسيما بعد أثار عين الحنش التي تم اكتشافها بولاية سطيف في الفترة ألأخيرة”.