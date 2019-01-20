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ميهوبي: فيلم “العربي بن مهيدي” بصدد الانتقال إلى مرحلة الاستغلال

Sabrina Kerkouba 20 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 72 زيارة

أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، إن فيلم “العربي بن مهيدي” لمخرجه بشير درايس، في صدد الانتقال إلى مرحلة الاستغلال، وهو ماسيوضع حدا للجدال القائم الذي لن يفيد الشهيد البطل ولا السينما في شيء.

وأشار الوزير خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية تيزي وزو، إنه تم عدد من التحفظات التي وجهتها لجنة المشاهدة التابعة لمركز الدراسات والبحوث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 فيما يخص فيلم “العربي بن مهيدي” لمخرجه بشير درايس، مشيرا أن الفيلم في صدد الانتقال إلى مرحلة الاستغلال، وهو ماسيوضع حدا للجدال القائم.

واعتبر ميهوبي أن وزارتي الثقافة و المجاهدين لا علاقة لهما بالخلاف الفني ما بين لجنة المشاهدة و مخرج الفيلم، موضحا إن الوزارتين التي تقومان “بتمويل الفيلم”، قد طلبتا “فقط من المخرج الذي اراد فرض رؤيته احترام السيناريو المتفق عليه ما بين الطرفين منذ البداية”.

 

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