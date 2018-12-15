ميلان يطرد هيغواين وتشيلسي يريده في الميركاتو الشتوي

ادعت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان لا يريد تفعيل خيار شراء المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في نهاية الموسم وينوي إعادته إلى يوفنتوس مجدداً، وأكدت قناة راي سبورت على أن ميلان لا يريد عدم تفعيل خيار شراء هيغواين وحسب، بل ينوي أيضاً قطع الإعارة في منتصف الموسم وإعادته لجوفنتوس لكي يوفر جزء من راتب اللاعب.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن تشيلسي سيحاول جاهداً التوقيع مع البيبيتا في الميركاتو الشتوي إن قرر ميلان قطع فترة إعارته، وذلك بناءً على توصية ماوريسيو ساري الذي أشرف على تدريبه خلال فترة تواجدهما في نابولي.

ياسين.س