ميلاد الودادية الوطنية لأشبال الثورة

أعلن أمس المكتب الوطني للودادية الوطنية لمدارس أشبال الثورة بالمقر الوطني الشراقة – العاصمة،عن ميلاد الودادية الوطنية لمدارس أشبال الثورة ،برئاسة السيد كمال سعدي.

وجاء ميلاد الودادية تتويجا لاجتماع ضم أفراد مدارس أشبال الثورة في لقاء جامع بتاريخ 28 و 29 ديسمبر 2017 بمدينة قصر البخاري – ولاية المدية. وذكر أصحاب البيان الذي تحوز “الجزائر ” على نسخة منه أن الودادية ذات طابع وطني تضم تمثيلا عن 22 ولاية من الوطن ،وبعيدة عن كل توجه سياسي أو ديني .

و أنها عبارة عن تنظيم وطني اجتماعي ثقافي خدماتي في إطار القانون 12-06 المتعلق بالجمعيات الوطنية وفق المادة رقم 56 منه، بهدف الحفاظ عن الثوابت الوطنية .و كشف البيان أنه قد تم انتخاب مكتب وطني مؤقت بمهام مفتوحة إلى حين عقد جمعية عامة للودادية وهذا بعد تصويت الأغلبية المطلقة له.

كما تم إنشاء موقع الكتروني للتواصل الاجتماعي و الثقافي للودادية و هو بمثابة المصدر الإعلامي الوحيد لها .

ر.م