كشف وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد ميباركي أن المتخرجين من مراكز التكوين المهني هو الأوفر حظا في الظفر بوظيفة بسرعة بالمقارنة مع المتخرجين من الجامعات وهذا بالنظر للجانب التطبيقي الذي يتلفاه المتكونين وكذا التخصصات التي تتوفر عليها مركز التكوين والتي تتماشي في الكثيرمن الأحيان مع سوق الشغل.

واعتبر ميباركي لدى نزوله أمس ضيفا على فوروم الإذاعة أن الأمرأثبتته الأرقام و الإحصائيات وواضحة للعيان على أن حاملي شهادات التكوين المهني الأسرع إندماح في سوق العمل أكثرمن أصحاب الشهادات الجامعية الأمر الذي يؤكد فاعلية هذه الشهادات على الرغم من رفض بعض الكثيرين لولوج عالم التكوين المهني كما أكد أن الدولة بذلت و لا تزال جهود كبيرة لترقية هذا القطاع بالرغم من الضائقة المالية بالنظر لأهمية هذا القطاع و عرج على مسالة العزوف على التعليم المهني و الذي خصص للراغبين بإستكمال مسارهم الدراسي من بوابة التعليم المهني و المخصص لمن نجحوا في شهادة التعليم المتوسط وقال :”هذا الجانب لا يلق إقبالا كثيرا بالنظر للنظرة السلبية بالنسبة للشهادات التكوين المهني”.

وكشف ميباركي عن تدعيم قطاعه باستثمارات كبيرة في الهيكل القاعدية من بينها انجاز 40 مؤسسة تكوينية جديدة دخلت مرحلة الخدمة وأبرز أنه من بين مشاريع القطاع الهامة هو تمويل برنامج توظيف 2000 مكون للتخصصات الجديدة و600 منصب عمل مخصص لتسيير المؤسسات الجديدة كاشفا عن تجنيد القطاع لأزيد من 28 ألف مكون لضمان تاطير الدخول المهني المنتظر يوم 24 فيفري الجاري مؤكدا أنه تم توفير 280 ألف مقعد جديد تم توفيره للمتربصين في الدورة الثانية للدخول المهني فيفري 2019 وهو ما سيساهم في رفع العدد الإجمالي للمتربصين إلى 630ألف متربص و استمر بلغة الأرقام ليكشف أن القطاع تم دعمه بتوظيف ألفا مكون في التخصصات الجديدة و فتح600منصب مالي لتأطير 40 مؤسسة تكوينية تضاف إلى 1255 مؤسسة عملية ليصل العدد ل 1295 مركز تكوين مهني مع استلام 89 مركز تكوين مهني و تمهين و 51 معهد وطني مختص في التكوين المهني و 11 معهد للتعليم المهني .

وبالنسبة لعروض التكوين لدورة فيفري “2019 كشف عن برمجة 398 تخصص على مستوى الوطن من بينها 10 تخصصات جديدة و أكد أنه بين أهداف القطاع هذه السنة 2019 هو التركيز الجهود على تحسين ظروف الاستقبال و تطوير أنماط التكوين من خلال مصنف التكوينات قصيرة الأمد وكذا تمكين الفئات الاجتماعية من اكتساب تأهيلات مهنية تسمح بالحصول على منصب شغل فضلا عن تحيين مدونة الشعب المهنية والتخصصات وادراج شعب تتعلق بالتكنولوجيات الحديثة تماشيا مع حاجيات الاقتصاد.

زينب بن عزوز