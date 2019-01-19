السبت , يناير 19 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / ميباراكو يصل السعودية تمهيدا لتوقيعه في نادي الوحدة

ميباراكو يصل السعودية تمهيدا لتوقيعه في نادي الوحدة

adel boukhalfa 19 يناير 2019 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 175 زيارة

وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، المدافع زيدان ميباراكو إلى مدينة جدة السعودية، تمهيدا لتوقيعه في نادي الوحدة المحلي، ليلتحق اللاعب بمواطنيه الذين التحقوا بالبطولة السعودية خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية، على غرار يوسف شيبان وسيد علي لاكروم اللاعبين السابقيْن لمولودية وهران ووفاق سطيف اللذان وقعا في نادي القيسومة، فضلا عن الدولي السابق كارل مجاني المستقدم إلى نادي أُحد.

وكان ميباراكو قد لعب الخميس الماضي آخر لقاء له بألوان مولودية الجزائر ضد شباب بلوزداد، قبل أن يشد الرحال الجمعة إلى جدة للالتحاق رسميا بناديه الجديد، حيث خُصص له استقبالا حارا من قبل مسؤولي نادي الوحدة.

الوسوم

عن adel boukhalfa

شاهد أيضاً

الوفاق يهزم بوسعادة ويلتحق بركب المتأهلين في كأس الجمهورية

التحق عشية اليوم الثلاثاء، وفاق سطيف بركب المتأهلين إلى الدور ثُمن النهائي من منافسة كأس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super