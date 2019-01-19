ميباراكو يصل السعودية تمهيدا لتوقيعه في نادي الوحدة

وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، المدافع زيدان ميباراكو إلى مدينة جدة السعودية، تمهيدا لتوقيعه في نادي الوحدة المحلي، ليلتحق اللاعب بمواطنيه الذين التحقوا بالبطولة السعودية خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية، على غرار يوسف شيبان وسيد علي لاكروم اللاعبين السابقيْن لمولودية وهران ووفاق سطيف اللذان وقعا في نادي القيسومة، فضلا عن الدولي السابق كارل مجاني المستقدم إلى نادي أُحد.

وكان ميباراكو قد لعب الخميس الماضي آخر لقاء له بألوان مولودية الجزائر ضد شباب بلوزداد، قبل أن يشد الرحال الجمعة إلى جدة للالتحاق رسميا بناديه الجديد، حيث خُصص له استقبالا حارا من قبل مسؤولي نادي الوحدة.