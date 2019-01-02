موناكو يتوصل لاتفاق يتضمن حصوله على فابريغاس

تقول صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن قادة موناكو أجروا اتصالات مع لاعب خط الوسط الكتالوني، سيسك فابريغاس، البالغ من العمر 31 عاماً، حيث جرى التوصل إلى اتفاق على الشروط الرياضية ومدة العقد والراتب السنوي.

وأفادت هذه المعلومات إلى تفاصيل جديدة في العقد الذي سيوقع عليه سيسك فابريجاس مع موناكو، حيث سيحصل على عقد لمدة سنتين ونصف، فيما سيتقاضى راتب بقيمة 10 ملايين يورو.

وأشارت هذه المصادر أيضاً، أن الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة سيكون خلال الساعات أو الأيام القادمة ، حيث سيطير سيسك فابريغاس إلى إمارة موناكو للخضوع إلى الفحص الطبي.

ياسين.س