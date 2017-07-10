موقع غلوبال فاير بور: الجيش الجزائرئري الـ 25 عالميا والثالث عربيا

صنف موقع غلوبال فاير بور الذي يعنى بالشؤون العسكرية أقوى الجيوش عالميا لعام 2017 حيث حلت الولايات المتحدة في الترتيب الأول عالميا بينما حلت القوات المسلحة المصرية في المركز الأول في صدارة الجيوش عربيا والعاشر عالميا.

وصنفت القوات السعودية في المركز الثاني عربيا والرابع والعشرين على المستوى الدولي كقوة عسكرية ضاربة. وحل في المركز الثالث عربيا الجزائر ثم سوريا بينما احتل المغرب الترتيب الخامس عربيا في التصنيف. وجاء ترتيب الدول العربية الخمس الأولى في التصنيف على النحو التالي:

1.مصر: (10 عالميا) مؤشر القوة 0.2676

2.السعودية: (24 عالميا) مؤشر القوة 0.4302

3.الجزائر: (25 عالميا) مؤشر القوة 0.4366

4.سوريا: (44 عالميا) مؤشر القوة 0.7603

5.المغرب: (54 عالميا) مؤشر القوة 0.8702

أما على الصعيد الدولي فقد حلت الولايات المتحدة أولا تلتها روسيا ثانيا:

1.الولايات المتحدة: مؤشر القوة 0857

2.روسيا: مؤشر القوة 0.0929

3.الصين: مؤشر القوة 0.0945

4.الهند: مؤشر القوة 0.1593

5.فرنسا: مؤشر القوة 0.1914

واعتمد الترتيب على معايير ومؤشرات عدة لكل دولة لتصنيف الدول في قائمة درجة القوة العسكرية للدول المذكورة في التقرير.