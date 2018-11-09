موغيريني في الجزائر لمناقشة مشاكل الهجرة والإرهاب

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، “ستتوجه إلى الجزائر الإثنين المقبل”، وذلك للمشاركة في الاجتماع الثاني الرفيع المستوى حول الأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة، حيث ستلتقي الوزير الأول أحمد أويحيى، لمناقشة تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التجارة ومحاربة الهجرة.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، “في يوم الإثنين الموافق 12 نوفمبر، ستسافر الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي موغيريني، إلى العاصمة الجزائر”. وأضاف البيان، “ستشارك فيديريكا موغيريني، إلى جانب وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، في رئاسة الحوار الثاني الرفيع المستوى بين بروكسل والجزائر، حول الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف “.

وتابع البيان “وستجتمع فيديريكا موغيريني مع الوزير الأول، أحمد أويحيى، وذلك لمناقشة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر من أجل تكثيف التعاون في التجارة والاقتصاد ومحاربة الهجرة”.

يذكر أنه خلال مجلس الشراكة في بروكسل، بين الاتحاد الأوروبي والجزائر عقد في مارس 2017، حيث وقع الطرفان على حزمة بقيمة 40 مليون يورو لدعم الطاقة المتجددة وتسهيل التجارة، وتحسين الاقتصاد للجزائر، وقد باتت الجزائر حينها أول بلد من القارة الإفريقية يعتمد أولويات للشراكة مع بروكسل وذلك للتركيز على التعاون المستقبلي والمصلحة المتبادلة.

إسلام.ك