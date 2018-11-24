نفى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد حول إمكانية رحيل مهاجمه التشيلي، أليكسيس سانشيز، خلال سوق الانتقالات الشتوية بسبب عدم شعوره بالسعادة في النادي.

وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة ديلي ميرور: “رحيل سانشيز ؟ لا اعتقد ذلك، لأنه لم يخبرني أنه يريد المغادرة أو غير سعيد في النادي”، وتابع، “إنه يتحسن مثل الفريق تماماً، وعندما يلعب يمنحنا شخصيته ورغبته باللعب، ويقدم الإضافة لمانشستر يونايتد”.

و كانت قد ادعت بعض المصادر الصحفية أن سانشيز يفكر جدياً بالرحيل عن ملعب “أولد ترافورد” بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم تحت قيادة مورينيو، والأمر نفسه ينطبق على إدارة النادي التي ترى ان المهاجم التشيلي لا يقدم الإضافة المطلوبة رغم أنه يحصل على أعلى راتب في الفريق وفي الدوري الإنجليزي بشكل عام.

ياسين.س