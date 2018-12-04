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مورينيو يعلق على واقعة اشتباكه مع بوغبا

بعد المشادات التي أثارت الجدل:
مورينيو يعلق على واقعة اشتباكه مع بوغبا

Yacine Soudani 4 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 82 زيارة

تناقلت الصحف الإنجليزية، خلال الأيام القليلة الماضية، خبراً مفاده أن مورينيو هاجم بول بوغبا في غرفة خلع الملابس بعد مباراة ساوثهامبتون ووصفه بالفيروس، بسبب الأداء المخيب الذي قدمه اللاعب ضد النادي.

قال مورينيو في تصريحات صحفية مساء أمس الإثنين: “اشتباك مع بوغبا؟ لن ألعب هذه اللعبة مرة أخرى، يمكن للجميع أن يرى خلال المؤتمر الصحفي بعد تلك المباراة أنني لم أتحدث مع بوجبا في شيء ولم أشر له”.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة، ربطت بول بوغبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد في ظل علاقته السيئة مع مورينيو، لكن يبدو أن المدير الفني البرتغالي هو الأقرب للانفصال عن الشياطين الحمر بسبب تراجع النتائج هذا الموسم وتذبذب المستوى العام.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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