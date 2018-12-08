مورينيو: “لا نستطيع منافسة ليفربول والسيتي بهذه الوضعية”

يُواصل جوزي مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد، إثارة الجدل بتصريحاته، حيث عاد المدير الفني البرتغالي كلامه نحو مانشستر سيتي وليفربول، مؤكداً أنه لن يستطيع منافستهما إذ لم يتوقفا عن إنفاق الكثير من الأموال.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “كم يحتاج مانشستر يونايتد من الوقت ليعود منافساً على بطولة الدوري؟ لا أعرف، هذا يعتمد على تطورنا وكذلك تطور الآخرين”.

وتابع: “إن استمر من هم أمامنا “ليفربول والسيتي”، في نفس الطريق وبنفس الطموح وإنفاق مستمر، فذاك أمر، أما إن توقفوا أو أوقفهم نظام اللعب النظيف فذاك أمر آخر ونستطيع تقليص الفجوة قليلاً”.

ياسين.س