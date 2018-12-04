مودريتش: ليس من حق أحد مقارنة نفسه بكريستيانو وميسي

كال الكرواتي لوكا مودريتش، صاحب الكرة الذهبية لعام 2018، المديح لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، نجما يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب، رغم عدم فوزهما بالجوائز الفردية هذا العام. وقال مودريتش في حوار لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “التاريخ سيذكر أن لاعبا يمثل دولة صغيرة هي كرواتيا، فاز بالكرة الذهبية بعد كريستيانو رونالدو وميسي، وهما ثنائي من مستوى آخر“. وأضاف: “لا أحد لديه الحق في أن يقارن نفسه مع رونالدو وميسي، إنهما الأفضل في تاريخ هذه الرياضة والحصول على الكرة الذهبية من بعدهما أمر لا يصدق، لكنني لا أعتقد لثانية واحدة أن هذا الأمر انتهى بالنسبة لهما“.

– مركزه المفضل

وعن مركزه المفضل في الملعب قال: “أحب أن أكون قادرًا على تنظيم اللعب والوصل بين الدفاع والهجوم، مع ذلك أنا أحب مركزي الحالي في ريال مدريد، فأنا ألعب إلى اليمين قليلًا، في كرة القدم اليوم لا يمكن النظر للأمام فقط، إلا لو كنت ميسي أو رونالدو، الجميع يجب أن يدافع“.

– أسطورة كرويف

وعن مقارنته بالهولندي يوهان كرويف، أسطورة برشلونة السابق، قال: “مقارنتي به شرف كبير، كان لاعبًا لا يصدق، فضلًا عن أنه أصبح مدربًا هائلًا، أخذت الرقم 14 في توتنهام والمنتخب الوطني تكريمًا له“.

– رفض فينجر

وعن رفض آرسين فينجر، مدرب آرسنال السابق التعاقد معه من قبل، علق: “اتخذت رفض فينجر لي كحافز جديد من أجل التقدم، هذا كان رأيه بي في ذلك الوقت“.

– نبوءة زيدان

وكشف عن توقع زين الدين زيدان، مدربه السابق في ريال مدريد، فوزه بالكرة الذهبية بعد توليه مهمة تدريب الملكي. وقال: “هناك شيء واحد لن أنساه أبدًا، عندما وصل زيدان لتدريب ريال مدريد دعاني لمكتبه وشرح لي ما يريده مني وأكد لي أنني لاعب مهم جدًا بالنسبة له، وأخبرني بأنه يتوقع فوزي بالكرة الذهبية يومًا ما“. وأردف: “عندما يخبرك نجم مثل زيدان بشخصيته وتاريخه بهذا الأمر، ترتفع روحك المعنوية وثقتك بنفسك، كنت أحترمه كثيرًا كلاعب ومدرب، رأيته شخًصا هادئًا وخجولًا بعض الشيء“. وختم: “كلمات زيدان ساعدتني دائمًا على المضي قدمًا، وعلى الرغم من ذلك لم يكن تصديق هذه الكلمات أمرا سهلا“.