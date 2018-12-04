ثمَّن لوكا مودريتش، متوسط ميدان نادي ريال مدريد، دور زين الدين زيدان في تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، حيث أكد النجم الكرواتي، أن الكلمات التحفيزية التي أطلقها المدرب الفرنسي عقب قدومه إلى القلعة الملكية، ساعده على المضي قدماً نحو محاولة الظفر باللقب الفردي المرموق.

وقال مودريتش في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “شيء واحد لن أنساه أبداً، عندما تم تعيين زيدان مدرباً لريال مدريد في يناير 2016، اتصل بي من مكتبه بعد يوم واحد من التدريب وشرح لي كيف يراني كلاعب وما كان يتوقعه مني، لقد أخبرني بأنني لاعب مهم”.

ياسين.س