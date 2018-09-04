كشف موقع “ميدل إيست مونيتور” أن الصادرات الجزائرية من الخضر والفواكه قد انخفضت في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن ظهور وباء الكوليرا في الجزائر قد اثر بشكل عكسي على الصادرات الموجهة ل 13 دولة في أربع قارات.

وذكر موقع “ميدل إيست مونيتور” إن الصادرات الجزائرية من الخضر والفواكه وبعض المواد الاستهلاكية تأثرت بسبب الكوليرا، حيث كان من المتوقع أن تصدر الجزائر بعض المواد الاستهلاكية إلى أكثر من 13 دولة في 4 قارات، خلال سبتمبر. لكن المصدر أضاف أن بعض الدول مثل روسيا وكندا وفرنسا، أعادت شحنات من المنتجات الزراعية إلى الجزائر لسببين، يتعلق الأول باستخدام مبيدات غير صحية، فيما يعود السبب الثاني إلى الخوف من انتقال عدوى الكوليرا عبر هذه المواد الغذائية، في حين أضافت مواقع أخرى أن السلطات تخشى من أن تؤدي التقارير الإعلامية بشأن الكوليرا إلى انضمام دول أخرى، إلى القائمة الرافضة لصادرات الجزائر الغذائية.

وتأتي حملة التشويه التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني عقب ظهور وباء الكوليرا التي تسببت نوعا ما في انخفاض محسوس في أسعار الخضر والفواكه بالأسواق الجزائرية نتيجة تراجع الإقبال عليها، حيث تحاول بعض الأطراف استغلال الظرف الراهن لإعطاء صورة سلبية عن المنتوج المحلي، رغم ان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كانت قد طمأنت المواطنين في بيان صادر عنها، أن الخضر والفواكه المنتجة محليا خالية من الجراثيم المسببة لوباء الكوليرا، حيث اكتفت فقط بدعوة المواطنين لمراقبة شروط النظافة المطلوبة بالغسل الفواكه والخضروات قبل الاستهلاك مؤكدة أن المياه المستعملة في سقي لا تمثل خطراً على الإنتاج الزراعي، حيث كانت قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية لإتلاف كل المحاصيل الملوّثة كما جندت مديرياتها على المستويين المركزي والمحلي لضمان مراقبة دقيقة للوضع.

عمر ح