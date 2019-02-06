قال المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أن مواضيع الامتحانات الرسمية للأطوار الثلاثة ستحدد بدقة وستكون وفقا لنماذج مواضيع الامتحانات الفصلية، وأكد أنه لن يكون هناك تسريبات خلال هذا الموسم وتوقع أن تكون النتائج أفضل من نتائج الموسم الماضي.

و أوضح، أمس، نجادي مسقم في تصريح لقناة”جيل اف.ام”، أن الامتحانات الخاصة بشهادة التعليم الابتدائي، وكذا المتوسط، و البكالوريا ل2019، ستحدد بدقة، و قال انه تمت مراجعة أدلة الامتحانات مع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات، و سيتم ضبط طبيعة المواضيع بدقة، و قال أن واضعي المواضيع مجبرون على احترام عدد الأسئلة و كيفية بناءها بداية بالسؤال البسيط وصول إلى السؤال الصعب وذلك وفق التدرج، و أضاف أن الوزارة وجهت تعليمات للأساتذة من اجل تدريس التلاميذ على نفس النمط الذي سوف يتم به اختيار الأسئلة و المواضيع الخاصة بالامتحانات الرسمية.

وبخصوص الإجراءات التي سوف تتخذ لتفادي تكرار سيناريو تسريب الأسئلة الخاصة بهذه الاختبارات، قال المفتش العام بوزارة التربية، أن الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات أصبح أكثر احترافية، و أجهزة الدولة ستكون بالمرصاد لأي محاولات لتسريب المواضيع، وأكد أن هذا الإشكال لن يطرح في المستقبل.

وفي رده على سؤال حول توقعاته لنتائج هذه الاختبارات، بناء على تقييم الوزارة لنتائج الفصل الدراسي الأول، قال مسقم أن نتائج الفصل الأول مرضية جدا، و نتوقع أن تكون نسبة النجاح في شهادات التعليم للأطوار الثلاث أفضل من تلك المحصل عليها في السنة الماضية.

وعن نقاط الضعف التي يعاني منها القطاع، و التي تعكف الوزارة على معالجتها، أوضح المفتش العام أنها تكمن في الأساتذة الجدد، ما يتطلب جهد إضافي لمرافقتهم و تكوينهم، حيث تم توظيف منذ 2015 إلى اليوم حوالي 130 ألف أستاذ، خضعوا لبرامج تكوين، و اعتبر أن التحدي الموجود هو الوصول إلى “مدرسة الجودة”.وعن مشكل الاكتظاظ في الأقسام، اعتبر المتحدث ذاته أن هذه المشكلة ليست معممة على كل مدارس الوطن، فهناك بعض الأقسام في بعض الولايات لا يتعدى عدد تلاميذها ال18، غير انه قال انه رغم هذا فيعود مشكل الاكتظاظ عادة إلى أولا النمو الديموغرافي الذي تشهده البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة، إضافة إلى نقص و أحيانا انعدام المؤسسات التعليمية في المجمعات السكنية الجديدة التي يتم ترحيل المواطنين إليها.

رزيقة.خ