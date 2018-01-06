السبت , يناير 6 2018
الرئيسية / الحدث / مواجهات مسلحة تغلق المعبر الرئيسي بين ليبيا وتونس

مواجهات مسلحة تغلق المعبر الرئيسي بين ليبيا وتونس

yassin bouras 6 يناير 2018 الحدث اضف تعليق 43 زيارة

اندلعت مواجهات مسلحة في الغرب الليبي قرب الحدود مع تونس، الجمعة، مما أدى إلى غلق مؤقت لمعبر رأس جدير، نقطة العبور الرئيسية بين البلدين، حسبما أفاد مسؤول محلي ليبي.

وقال مسؤول محلي في مدينة زوارة الليبية (100 كلم غربي طرابلس)، إن تحالف مجموعات مسلحة شكلته مؤخرا حكومة طرابلس لتأمين القسم الغربي من ليبيا، هاجم مجموعات أخرى قرب معبر رأس جدير. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، أن الهدف من الهجوم هو السيطرة على المعبر، حتى وإن كانت المجموعات التي تتولاه مؤيدة لحكومة فايز السراج في طرابلس. وأغلق المعبر مؤقتا “لضمان أمن المسافرين”، وقال مصدر أمني تونسي: “لم يسمح إلا لبعض التونسيين العائدين من ليبيا بالعبور إلى تونس مساء أمس واليوم” الجمعة. وتعتبر التجارة مع ليبيا مصدرا رئيسيا للرزق لسكان الجنوب الشرقي التونسي، وضمنها التهريب، فيما تشير السلطات التونسية إلى صعوبة التفاوض مع الأطراف الليبية بسبب الفوضى التي تشهدها البلاد.

ومنذ إطاحة نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، سيطرت على معبر رأس جدير مجموعات مسلحة بمدينة زوارة تتهم بانتظام بالتورط في شبكات تهريب واسع للمحروقات باتجاه تونس، وبحرا إلى مالطا.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

ليبيا.. انفجار سيارة مفخخة ببنغازي

انفجرت سيارة مفخخة في بلدة سلوق بمدينة بنغازي الليبية، صباح السبت، بالقرب من منزل الشيخ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super