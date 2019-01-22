الثلاثاء , يناير 22 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الثقافة / مهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون ببوركينافاسو: فيلم “إلى آخر الزمان” لياسمينة شويخ في المنافسة الرسمية

مهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون ببوركينافاسو: فيلم “إلى آخر الزمان” لياسمينة شويخ في المنافسة الرسمية

Sabrina Kerkouba 22 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 104 زيارة

            

يشارك الفيلم الروائي الطويل “إلى آخر الزمان” للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ، في الدورة الـ26 لمهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون “فيسباكو” ببوركينافاسو، والتي تعقد فعالياتها من 23 فيفري إلى 2 مارس المقبل وفقا للمنظمين.

وسيتنافس فيلم شويخ على جائزة “حصان ينينغا الذهبي” مع 19 فيلما من 16 بلدا آخر بينها “رفيكي” للكيني وانوري   كاهوي، و”كارما” للمصري خالد يوسف، و”فتوى” للتونسي محمود بن محمود و”كيتيكي”  للغاني بيتر سيدوفيا، و”هاكيليتان” للبوركينابي إسياكا كوناتي.

ويتطرق “إلى آخر الزمان” ـ وهو أول عمل روائي طويل لشويخ ومدته 94دقيقة ـ إلى قصة علي حفّار قبور سبعيني تجمعه علاقة عاطفية مع «جوهر»المرأة   الستينية التي تعد لقبرها قبل وفاتها.

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

الفائزة بجائزة يمينة مشاكرة الأدبية جميلة طلباوي لــ”الجزائر”: “قلب الإسباني” المتوجة في فئة اللغة العربية تتناول موضوع زراعة الأعضاء”

  أبرزت الفائزة بجائزة يمينة مشاكرة الأدبية جميلة طلباوي أن رواية “قلب الإسباني” والتي صدرت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super