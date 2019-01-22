مهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون ببوركينافاسو: فيلم “إلى آخر الزمان” لياسمينة شويخ في المنافسة الرسمية

يشارك الفيلم الروائي الطويل “إلى آخر الزمان” للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ، في الدورة الـ26 لمهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون “فيسباكو” ببوركينافاسو، والتي تعقد فعالياتها من 23 فيفري إلى 2 مارس المقبل وفقا للمنظمين.

وسيتنافس فيلم شويخ على جائزة “حصان ينينغا الذهبي” مع 19 فيلما من 16 بلدا آخر بينها “رفيكي” للكيني وانوري كاهوي، و”كارما” للمصري خالد يوسف، و”فتوى” للتونسي محمود بن محمود و”كيتيكي” للغاني بيتر سيدوفيا، و”هاكيليتان” للبوركينابي إسياكا كوناتي.

ويتطرق “إلى آخر الزمان” ـ وهو أول عمل روائي طويل لشويخ ومدته 94دقيقة ـ إلى قصة علي حفّار قبور سبعيني تجمعه علاقة عاطفية مع «جوهر»المرأة الستينية التي تعد لقبرها قبل وفاتها.