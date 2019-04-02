مهرجان مكناس لآلة القانون في المغرب: مشاركة مميزة للجزائر في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان

يرتقب أن تكون الجزائر حاضرة في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مكناس لآلة القانون في المغرب، وذلك من 5 إلى 7 أفريل الجاري، حسب ماتداولته وسائل إعلام مغربية.

وستكون الجزائر ممثلة في محمد السعداوي، الذي سيقوم بتأطير ورشات تكوينية ابتداء من يوم الجمعة المقبل “ماستر كلاص” بالمعهد البلدي للموسيقى والرقص بحمرية، بمعية كل من عمر زياد العراق، حكان كونكور تركيا، ، كما سيشهد حفلات فنية بالمسرح المركز الثقافي محمد المنوني بمكناس، يقيمها كل من الفنانين الجزائريين البسطنجي عبد الوهاب، و بنعزيزة حنيفة، بالإضافة إلى فنانين من كل تونس، المغرب.

وسيعرف الحدث، حسب البرنامج، تنظيم عديد النشاطات على غرار، كشكول مغاربي شبابي يجمع شباب كل من (المغرب، الجزائر وتونس)، ندوة علمية حول – الموسيقى وتربية الذوق لذا الشباب -. الموسيقى والمجتمع بالغرب الإسلامي، وندوة آلة القانون وحركية المجتمع داخل المغرب، السياسات العمومية ودمج الشباب الموسيقى نموذجا…

وينظم الحدث، من طرف جمعية السنابل للموسيقى العصرية والإبداع بشراكة مع كل من مجلس جماعة مكناس ووزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة وبتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بمكناس.

و قد اختار القائمون و الداعمون لهذه التظاهرة الفنية المتفردة، الذي يمثل تنظيمها عزم وإصرار العاصمة الإسماعيلية أن تكون مركزاً رائداً للثقافة على المستوى الوطني. حيث إن المهرجان نجح في أن يجمع جل عازفـي آلة القانون المغاربة خلال فـترة وجيزة في مكناس، و أن يجعل الفن والموسيقى والثقافة منحى حياتياً يومياً، وأن تكون مركزاً رائداً للثقافة على المستوى الوطني و أن يجعلوا من دورة هذه السنة مناسبة للاحتفاء بآلة القانون وبعازفيها المغاربة منهم والأجانب، حيث سيتم تقديم معزوفات ومقطوعات من طرف أكثر من ثلاثين فنانة وفنان من مختلف المدارس الفنية والآفاق الثقافية والجغرافية ينتمون لمدينة مكناس الرائدة وطنيا في تكوين وتفريخ أساتذة وعازفين مهرة على هذه الآلة المتفردة، ومن باقي مناطق المغرب فضلا عن حضور متميزلفنانيـن عالـمييـن من ست دول أجنبية:تونس، الجزائر، سوريا ، العراق، تركيا، اليابان.