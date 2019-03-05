مهرجان الفيلم الأمازيغي في طبعته الثانية: حجب جائزة الزيتونة الذهبية لأفضل فيلم طويل

تم حجب جائزة الزيتونة الذهبية لأفضل فيلم طويل، في الطبعة الثانية لجائزة المهرجان الثقافي الوطني السنوي للفيلم الامازيغي، في اختتام الحدث بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو.

وخصت لجنة التحكيم تقديرا خاصا لفيلم “تاماشاهوت ن سليونة” لعزيز شلموني و هو فيلم طويل مدته 85 دقيقة تدور قصته حول أسطورة سليونة، أما في فئة الوثائقي، فتم منح جائزتي الزيتونة الذهبية لفيلمين وثائقيين بعنوان “شبيبة القبائل عندما نجحت” لعبد الرزاق العربي الشريف و “يوبا II” لمقران آيت سعادة.

وفي نفس الفئة، منحت لجنة التحكيم تقديرا خاصا لفيلم “أسفرق إيذومن ذي بوزقن” لجمال باشا الذي تناول مسألة تسيير النفايات في منطقة بوزقن (تيزي وزو).

وفي فئة الأفلام القصيرة، تم منح جائزة الزيتونة الذهبية لفيلم سليمان بونية (17 دقيقة) بعنوان “الذي يحترق ” وهو فيلم يحكي قصة لوناس الذي حاول حرق نفسه، كما حاز الفيلم القصير بعنوان “ثايمات” ليحيى حدادي تقديرا خاصا من لجنة التحكيم في نفس الفئة.

وتم إسداء جائزة الزيتونة الذهبية لأفضل فيلم رسوم متحركة لرابح حطابي لقاء فيلمه بعنوان “إيغالن يدوكلن”.

صبرينة ك