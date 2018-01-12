الجمعة , يناير 12 2018
الرئيسية / الرياضة / فيما حل محرز ثانيا :
مهدي بنعطية يتوج بجائزة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب مغاربي لعام 2017

فيما حل محرز ثانيا :
مهدي بنعطية يتوج بجائزة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب مغاربي لعام 2017

yassin bouras 12 يناير 2018 الرياضة اضف تعليق 43 زيارة

اختارت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة، النجم المغربي المهدي بنعطية أفضل لاعب مغاربي لعام 2017، فيما جاء الجزائري رياض محرز في المركز الثاني.

وجاء تتويج بنعطية بالجائزة، بعدما ساهم بشكل كبير في تأهل منتخب أسود الأطلس لمونديال روسيا، كما قدم أداء لافتا مع فريقه يوفنتوس في العام الماضي، واختير مرتين لاعب الشهر في الفريق الإيطالي، بينما اكتفى نجم ليستر سيتي الإنجليزي، الجزائري محرز، الذي توج بالجائزة في العامين الماضيين، بالمركز الثاني، وجاء صانع ألعاب أياكس أمستردام، المغربي حكيم زياش، في المركز الثالث.

وفيما يلي قائمة أفضل 9 لاعبين مغاربة في عام 2017 وفقا لفرانس فوتبول:

1- المغربي مهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)

2- الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي الإنجليزي)

3- المغربي حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي )

4- الجزائري فوزي غلام (نابولي الإيطالي)

5- التونسي يوسف المساكني (الخويا القطري)

6- التونسي علي معلول (الأهلي المصري)

7- التونسي وهبي الخرزي (رين الفرنسي)

8- المغربي نبيل درار ( فنربخشة التركي)

9- الجزاري سفيان هاني (أندرلخت البجيكي).

المصدر: فرانس فوتبول

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

نال ثقة قادة فرق البطولة:
سوداني أحسن لاعب في كرواتيا

استطاع الدولي الجزائري هلال العربي سوداني، أن ينال لقبا جديدا في البطولة الكرواتية التي حلّ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super