اختارت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة، النجم المغربي المهدي بنعطية أفضل لاعب مغاربي لعام 2017، فيما جاء الجزائري رياض محرز في المركز الثاني.

وجاء تتويج بنعطية بالجائزة، بعدما ساهم بشكل كبير في تأهل منتخب أسود الأطلس لمونديال روسيا، كما قدم أداء لافتا مع فريقه يوفنتوس في العام الماضي، واختير مرتين لاعب الشهر في الفريق الإيطالي، بينما اكتفى نجم ليستر سيتي الإنجليزي، الجزائري محرز، الذي توج بالجائزة في العامين الماضيين، بالمركز الثاني، وجاء صانع ألعاب أياكس أمستردام، المغربي حكيم زياش، في المركز الثالث.

وفيما يلي قائمة أفضل 9 لاعبين مغاربة في عام 2017 وفقا لفرانس فوتبول:

1- المغربي مهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)

2- الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي الإنجليزي)

3- المغربي حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي )

4- الجزائري فوزي غلام (نابولي الإيطالي)

5- التونسي يوسف المساكني (الخويا القطري)

6- التونسي علي معلول (الأهلي المصري)

7- التونسي وهبي الخرزي (رين الفرنسي)

8- المغربي نبيل درار ( فنربخشة التركي)

9- الجزاري سفيان هاني (أندرلخت البجيكي).

المصدر: فرانس فوتبول