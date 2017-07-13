

انتقدت سعيدة بن حبيلس من يرفضون بقاء الأفارقة بصفة غير شرعية في الجزائر وقالت أنهم مزايدون يبتغون تحقيق مآرب سياسية.

وأكدت رئيسة الهلال الأحمر أمس بالجزائر العاصمة، أن منظمتها تؤيد قرارات الحكومة بشأن المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بالجزائر، وتثمن الدعم الذي تتلقاه من مختلف مؤسسات الدولة لتسهيل مهامها، وذلك في رد منها على تصريحات أمين عام الارندي السيد أحمد أويحي الذي انتقد تواجدهم .

وردت رئيسة الهلال الأحمر على إدعاءات بعض المنظمات غير الحكومية بهذا الخصوص، بالقول أن “الجزائر مستهدفة ويظهر ذلك في كل مناسبة من قبل أطراف تريد ضرب أمن واستقرار البلاد”، معبرة عن أسفها لاستغلال هذه المسائل الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية .

ولم تنف المتحدثة تواجد شبكات إجرامية تستغل المهاجرين غير الشرعيين الفارين من بلدانهم ،مشيرة أن حكومة النيجر قد حذرت في بيان لها سنة 2014 من نشاط هذه الشبكات.

وأ شارت أن 37 بالمائة من الخدمات الصحية في ولاية تمنراست يستفيد منها النازحون الأفارقة، الذين يتم نقل بعضهم بواسطة الطائرات.لشبكات .