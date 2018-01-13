قررت جبهة العدالة والتنمية عقد مؤتمرها الوطني يومي 2 و3 فيفري القادم رسميا ،وذلك لإختيار شخصية تواصل ما بناه الشيخ جاب الله في الحزب، يأتي هذا في الوقت الذي تتحدث أطراف داخل الحزب على أن عبد الله جاب الله يتجه لخلافة نفسه على رأس جبهة العدالة والتنمية وهذا لعدم وجود شخصية قوية تنافسه داخل الحزب الذي يحضر نفسه لرئاسيات 2019.

وأكدت مصادر من داخل بيت جبهة العدالة والتنمية لـ”الجزائر” أن مؤتمر الجبهة سينعقد رسميا في 02 و03 فيفري المقبل بتعاضدية البناء بزرالدا، هذا وتواصل لجان الحزب في هذه المرحلة جمع كل المقترحات وستجتمع في 19 و 20 من شهر جانفي الجاري لتعرضهم على مجلس الشوري في اليوم الأول ويكون المؤتمر النهائي في اليوم الثاني أي بتاريخ 03 فيفري القادم.

وحسب ذات المصادر فإنه لم تظهر لحد الساعة الوجوه السياسية داخل جبهة العدالة والتنمية التي يمكن أن تخلف جاب الله لقيادة الحزب، وإستبعدت مصادرنا إنسحاب الشيخ جاب الله من قيادة الحزب وهذا راجع حسب مناضلي الحزب للعطاء والعمل السياسي الكبير الذي قام به الشيخ عبد الله،حيث يعتبر الحجر الأساس للحزب والمناضلين متمسكين به.

وتعمل قيادة الحزب حاليا على البحث ميكانزمات جديدة لتحسين أداء الحزب وإنتشاره إستعداد للمراحل القادمة والتي ينتظر أن يتم فيها الإنتخابات الرئاسية في مطلع 2019.

هذا وتسع قيادة الحزب للمحافظة على تماسكها بتواجد جاب الله على رأس قيادة الحزب،من أجل إعداد الحزب للمرحلة القادمة في مقدمتها الرئاسيات المقبلة في 2019 التي تريد العدالة التنمية الدخول فيها بقوة كبيرة.

رزاقي.جميلة