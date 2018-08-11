رفض رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الحديث عن فشل مبادرة “التوافق الوطني” التي طرحتها “حمس” وأفضت جولة المشاورات التي قادتها مع الطبقة السياسية إلى تلقيها عديد الردود السلبية سيما من قبل الموالاة التي أدارت لها ظهرها دفعة واحدة بالكشف عن مرشحها وإطلاق سلسلة مشاورات هي الأخرى مع الأحزاب التي تقاسمها الرؤية نفسها وتجاوزتها للحديث عن حملة انتخابية قبل ما يقارب 9 أشهر من رئاسيات 2019.

وأبرز مقري أن الردود التي لاقتها مبادرة التوافق الوطني من قبل الموالاة والمعارضة على اختلافها بين معارض ومؤيد وآخرون يريدون قتلها في المهد حتى دون معرفة مضمونها، غير أنها تمكنت من صنع الحدث وكسر حالة الجمود الذي كانت تتخبط فيه البلاد ولا تزال. وأشار إلى أن حمس سوف تظل متمسكة بها وأن “التوافق الوطني” ستبقى مطروحة على الساحة السياسية إلى غاية أواخر شهر ديسمبر المقبل. وأفاد مقري بالموازاة مع ذلك أن من رفضها الآن سيعرف نتائجها الإيجابية في السنوات المقبلة، وأن الحركة كانت على صواب لما نادت “للتوافق الوطني” وكشف أنه سيتم تقييم المبادرة على مستوى الحزب نهاية الشهر الجاري.

وذكر مقري في منشور له على صفحته الرسمية : “لا تزال مبادرتنا تصنع الحدث ويتفاعل معها الجميع، بين معارض ومبارك، وبين من يرى فيها الأمل ومن يريد أن يقتلها فورا، نستفيد من كل هذا النقاش، وكل هذا النقاش هو لصالح المبادرة، ستبقى المبادرة مطروحة على الطاولة إلى غاية نهاية الخريف ثم سيحدد مسارها في السنوات القليلة المقبلة بحول الله، خيرها للبلد مؤكد في العاجل أو الآجل، وخيرها للحركة في العاجل والآجل بكل تأكيد، وللعمل السياسي عموما من وجهة نظرنا”، وتابع في السياق: “نشكر كل المتفاعلين معنا، الموافقين، والمعارضين وموعدنا في آخر هذا الشهر للتقييم الأولي”.

وستنهي حركة مجتمع السلم نهاية شهر أوت الجاري سلسلة مشاورتها مع الأحزاب السياسية على أن تقوم بمراجعة المبادرة على ضوء ما استسقته من ردود الفعل خلال جولة المشاورات ثم ترسل المبادرة مكتوبة لكل من اتصلت بهم وتختم بعقد ندوة صحفية لعرض نتائج التقييم الأولي للمبادرة. وستنطلق حركة مجتمع السلم بداية من شهر سبتمبر في جولة مشاورات جديدية ستمس هذه المرة منظمات المجتمع المدني، وقد تم تحديد حوالي عشرين منظمة وطنية فيما سيتم التواصل مع المواطنين بداية من نهاية شهر نوفمبر لغاية شهر ديسمبر.

زينب بن عزوز