من تنظيم مؤسسة “سات أون”: “كاستنيغ” لاختيار المواهب الجزائرية تحت إشراف المصري عمر عبد العزيز

تفتح مؤسسة “سات أون” للتكوين الفني وتنظيم التظاهرات السينمائية والثقافية كاستينغ خاص لاختيار المواهب الجزائرية تحضيرا لأعمال فنية منوعة من برامج تلفزيونية ضخمة وأعمال درامية ومسرحية داخل وخارج الجزائر، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.

ووفق ذات المصدر، فإن الكاستينغ سيشرف عليه المخرج المصري ورئيس اتحاد النقابات الفنية عمر عبد العزيز الذي سيحل ضيفا على الجزائر دعما للمواهب الطامحة لصعود سلم الفن السابع.

المؤسسة المنظمة للمبادرة، ستقوم بمنح المشاركين في الورشات التكوينية شهادات معتمدة و موثقة من قبل نقابة المهن السينمائية بمصر، حيث سيتكفل بتقديمها نقيب المهن السينمائية الأستاذ مسعد فودة الذي سيزور الجزائر لأول مرة دعما للمواهب الجزائرية ومنحها فرص العمل في عالم الصناعة السينمائية والدرامية.

يشار إلى أن حفل توزيع الشهادات على المشاركين في الورشات التكوينية الخاصة بالإخراج والسيناريو والتمثيل والتصوير، سيكون بحضور نجوم الصف الأول في عالم السينما والدراما بالوطن العربي، وستكشف “سـات أون” في الأيام القليلة القادمة عن قائمة الأسماء اللامعة التي ستزور الجزائر ولأول مرة، للحضور في المؤتمر الصحفي، وحفل الاختتام.

صبرينة ك