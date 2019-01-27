من تنظيم المجلس الأعلى للّغة العربيّة: يوم دراسي حول الحقوق اللغوية للطفل الجزائري فيفري المقبل بالمكتبة الوطنية

ينظّـــم المجلس الأعلى للّغة العربيّة بالشّراكة مع المفوضّة الوطنيّة لحماية الطفولة وترقيتها يومًا دراسيًّا حول: الحقوق اللّغويّة للطّفل الجزائريّ بين المطالب الاجتماعيّة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالميّ للغة الأم الموافق 21 فيفري 2019 بالمكتبة الوطنيّة، الحامّة، وذلك يوم 24 فيفري المقبل، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.

وحسب ديباجة الحدث، تلعب اللّغة دورا مُهمًّا في حياة الإنسان؛ فهي إلى جانب كونها وسيلة للتّواصل، هي وسيلة للتّعلُّم والرّقي في أعلى مراتب السُّلَّم الاجتماعيّ، باعتبارها وسيلة لتحصيل المعرفة الّتي تُعَدُّ أساسا لبناء المجتمع،لهذا تَجِدُ معظم المجتمعات النّامية تحرص في تعليمها على تعلُّم اللّغات الأجنبيّة؛أمام حاجتها للانفتاح المعرفيّ على مختلف مجالات العلوم الّتي تتوفّر عليها هذه اللّغات؛ حيث يتمّ فيها تصنيف الأفراد داخل هذه المجتمعات،استنادا إلى مدى التّحكم في هذه اللّغات الأجنبيّة؛ما يضطرّ بعض أفرادها إلى تعلُّم اللّغات الأجنبيّة في مرحلة مبكّرة من التّعليم، على حساب اللّغة الأمّ أو اللّغات الوطنيّة الأقرب إلى هذه اللّغة.

ويجد الطّفل الجزائريّ نفسه في المراحل الأولى من التّعليمعلى غرار هذه المجتمعات، مجبرا على تعلّم اللّغات الأجنبيّة:الفرنسيّة أو الانجليزيّة،على حساب اللّغات الوطنيّة؛ نتيجة المطالب الاجتماعيّة الّتي تفرض عليه أنْ يتعلّم إحدى اللّغات الأجنبيّة؛ لاعتلاء أعلى سُلَّم في الرّقيّ الاجتماعيّ؛ ليجد الطّفل الجزائريّ نفسه مجبرا على تعلّم لغة لا يُمْكِن أنْ تحقّق التّواصل بينه وبين غيره من أفراد مجتمعه إلا في حدود ضيّقة ما يجعله يعيش نوعا من الانفصام في الشّخصيّة، بين الشّخصيّة الّتي تصنعها اللّغة الأجنبيّة والشّخصيّة الوطنيّة، أو حالة من العزلة اللّغويّة عن المجتمع. ويحدث هذا في أكثره مع أبناء النّخبة من المجتمع، الّذين يفرضون هذا النّوع من الممارسة التّعليميّة للّغة على أبنائهم ما يجعلهم يعيشون حرمانا لغويّا، يضطرّ الأولياء إلى تداركه بعد فوات الأوان، من خلال برمجة حصص تعليميّة للّغات الوطنيّة لأبنائهم في المدارس الخاصّة.

وأمام هذه المشاكل اللّغويّة الّتي يواجهها الطّفل الجزائريّ في تعلّمه للّغات الوطنيّة، وأثرها على شخصيّة الفرد الجزائريّ، ينظّم المجلس الأعلى للّغة العربيّةوالمفوّضة الوطنيّة لحماية الطّفولة وترقيتها ملتقى وطنيّا، حول (الحقوق اللّغويّة للطّفل الجزائريّين المطالب الاجتماعيّة وحقوق الإنسان) يوم 21 فيفري 2019، بقاعة المكتبة الوطنيّة، وعليه فإنّ المجلس الأعلى للّغة العربيّة، والمفوّضة الوطنيّة لحماية الطفولة وترقيتها يدعوان كافّة الخبراء والباحثين المختّصين في اللّسانيات، وعلم النّفس والقانون الدّوليّ وحقوق الإنسان،إلى المشاركة في فعاليات هذا الملتقى؛ لمواجهة المشاكل اللّغويّة الّتي يواجهها الطّفل في الجزائر وغيرها من المجتمعات النّاميّة، تحقيقا لمسعى المنظّمة العالميّة للتّربيّة والثقافة والعلوم (UNESCO) في حماية الحقوق اللّغويّة للطّفل.

يذكر أن آخر موعد لاستلام مُلخَّص المداخلة هو يوم: 30 جانفي 2019، فيما يكون الإشعار بقَبُول مُلخَّص المداخلة هو يوم: 01 فيفري 2019. آخر مَوْعِد لاستلام المداخلة كاملة، يوم: 15 فيفري 2019. الإشعار بقَبُول المداخلة، يوم: 17 فيفري 2019.

صبرينة ك