من المسؤول عن حذف البند الذي ينص على تخصيص قاعة للصلاة في المؤسسات التربوية ؟

طالبت نسيقية أساتذة التربية الإسلامية، وزيرة التربية الوطنية إرجاع البند الذي ينص على تخصيص قاعة للصلاة في المؤسسات التربوية، داعية جميع النقابات المشارِكة بالتبرؤ من حذف البند ببيانات رسمية ونواب الشعب بالتحرك الجاد

وكشفت، التنسيقية في بيان لها، أن حذف البند الذي ينص على تخصيص قاعة للصلاة في المؤسسات التربوية، كان بطريقة كيدية خفية إثر تغيير نظام الجماعة التربوية،وهو ما إعتربته اعتداء خطيرا على غايات التربية وأهدافها التي نص على تحقيقها القانون التوجيهي

كما جددت مطلبها الخاص بضرورة اعتذار الوزيرة رسميا للشعب الجزائري إثر تهجمها على الصلاة ووصفها ب(الممارسة التي تؤدى في البيت)، والتوقف عن المساس المستمر بهوية الدولة ودينها،ودعت، أيضا الوزيرة نورية بن غبريت، وزير الشؤون الدينية بالعمل على رفع الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية، مما يمكن من إضافة دروس أخرى تكمل النقائص دون المساس بالبرنامج الحالي، وإسناد تدريسها لأستاذ متخصص في الطور المتوسط ، واسترجاع ساعة السنة أولى ثانوي التي حذفت مؤخرا ظلما وعدوانا،و كذا تطبيق توصيات المجلس الإسلامي الأعلى ، بدل التهجم على البرنامج ومخرجاته

وفي نفس السياق، أكدت التنسيقية على ضرورة إشراك ممثلي أساتذة المادة في أي مراجعة أو تغيير أو مساس بالبرنامج باعتبارهم من يسهرون على تطبيقه ميدانيا، هذا ووجهت نداءا للأساتذة من أجل المشاركة بقوة في إضراب التكتل النقابي يومي 26/27 فيفري، والعمل على إنجاحه

رزاقي.جميلة