من إخراج داميان أونوري وإنتاج عديلة دمراد: فيلم “آخر ملكة” يفتك الجائزة الكبرى في”ملتقى بيروت السينمائي”

أعلن “ملتقى بيروت السينمائي” عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز دورته الرابعة، والتي يمنح فيها “مركز السينما العربية” و”شبكة راديو وتلفزيون العرب” (ART) جائزتين ضمن مسابقة الأفلام الروائية في مرحلة التطوير، حيث كان نصيب الجزائر فيها من خلال الجائزة الكبرى لملتقى بيروت السينمائي، حسب الموقع الرسمي للحدث.

وحصل مشروع فيلم “آخر ملكة”، وهو قيد التطوير، من إخراج الجزائري الفرنسي داميان أونوري وإنتاج عديلة بن دمراد، على الجائزة الكبرى لملتقى بيروت السينمائي، وقيمتها عشرة آلاف دولار. كما فاز بجائزة مشروع الفيلم الفرنكوفوني المقدّمة من Les Ateliers premiers plans d’Angers، وتتيح للفيلم المشاركة في ورشات عمل مهرجان أنجيه.

ويعدّ “ملتقى بيروت السينمائي” منصة للإنتاج المشترك أطلقت عام 2015، من تنظيم جمعية “بيروت دي سي” و”مؤسسة سينما لبنان”، وتجمع بين صناع الأفلام والمنتجين العرب المستقلين ممن يعملون على مشاريع أفلام طويلة وثائقية وروائية، مع منتجين ووكلاء بيع وممثلين عن مهرجانات وصناديق دعم.

ويحتفل “مركز السينما العربية” –حسب الموقع الرسمي له- هذا العام بمرور 5 سنوات على تأسيسه من خلال شركة “MAD Solutions”، وهو مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام وتروّج للسينما العربية. ويوفّر لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، والتوزيع الخارجي وغيرها. وتتنوع أنشطته ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، وجلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، وحفلات استقبال، واجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات. كما أتاح التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، التي تتيح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، وأخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، وإشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، وتحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

ص ك