اجتمع أمس وزير التجارة، محمد بن مرادي مع ممثلي المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، وتم خلال اللقاء مناقشة عدة نقاط أهمها تشكيل مجلس وطني لحماية المستهلك، وإعادة النظر وتحيين عدة مراسيم تنفيذية لا تتماشى والواقع المعيش.

هذا وكشفت المنظمة عبر بيان في حسابها الرسمي جاء فيه “تم اليوم عقد لقاء بين ممثلي المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك والسيد معالي وزير التجارة لتباحث وجهات النظر و العمل المشترك الذي يخدم مصالح البلاد و المستهلكين .”

واكدت ذات الجهة في بيانها انها تشجيعا و ترحيبا بنشاطات المنظمة على المستوى الوطني وكذلك نية لأجل تفعيل دور الجمعيات وجعلها شريكا هاما، وأضافت أنها استغلت هذه الفرصة لرفع أكثر من 15 قضية ساعة في المجال الاستهلاكي تفاعل معها الوزير بالإيجاب منها تنظيم سلسلة التوزيع للخضر والفواكه ووضع أكثر ضوابط لها، للحد من الارتفاع الحاد والفاحش و المتذبذب للأسعار ،وإعطاء إلتفاتة خاصة لسكان منطقة الجنوب للنظر في خصوصية مشاكلهم الاستهلاكية ،إعادة النظر وتتحيين عدة مراسيم تنفيذية لا تتماشى و الواقع المعاش ،وتشكيل مجلس وطني لحماية المستهلك له السلطة والحرية في إتخاذ القرارات على شاكلة ما هو معمول به في عدة بلدان .

هذا وذكرت المنظمة أنها ستعلن قريبا عن عدة نقاط هامة تم التباحث فيها.

رزاقي جميلة