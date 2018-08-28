لم تنشر منظمة الصحة العالمية، لحد الساعة، أي إعلان أو تقرير حول الوضع الصحي في الجزائر،ورغم أن وزارة الصحة قد أكدت تسجيل إصابات بمرض الكوليرا في عدة ولايات على غرار تيبازة، العاصمة البويرة مدية .

في حين سارعت العديد من دول الجوار خاصة لتحذير رعاياها في الجزائر من توخي الحيطة، بعد تسجيل حالات إصابات بالكوليرا.

هذا ودعت السفارة المصرية بالجزائر أبناء جاليتها، إتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الجزائرية للوقاية من الكوليرا ، ودعت السفارة في منشور لها على صفحتها في الفايسبوك، رعاياها ممن تظهر عليهم أعراض الكوليرا باتباع الإجراءات التالية منها التوجه إلى أقرب مستشفى حتى يتم اتخاذ اللازم. التواصل مع السفارة حتى يتسنى متابعة الحالة.

وهو نفس الإجراء الذي سارعت له دولة ليبيا حيث رفعت السلطات الليبية حالة تأهب لمواجهة أي احتمال انتقال مرض الكوليرا من الجزائر إلى مناطقها، خاصة الحدودية منها،وأمرت إدارة الرصد والإستجابة السريعة، بالتقصي عن الحالة الصحية المسافرين القادمين من الجزائر في حال وجود أي أعراض المرض لديهم، كما طلبت من مصالحها، التبليغ فورا عن أي حالة اشتباه لمرض الكوليرا تتطابق مع تعريف الحالة المرفق ببطاقة المعلومات ،هذا ودعت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها إلى توخي الحذر خلال زيارة الجزائر، وأشارت الخارجية في ذات البيان، أنه تم تسجيل حالات وباء الكوليرا في عدة ولايات بالجزائر وهي “الجزائر، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيبازة”. كما أوصت الخارجية الفرنسية رعاياها بإتباع التوصيات الوقائية لمنظمة الصحة العالمية وهذا على خلفية انتشار وباء الكوليرا في الجزائر،وفي نفس السياق حذرت كل من تونس والمغرب رعاياهم من وباء الكوليرا في الجزائر.

رزاقي.جميلة