دعت المنظمة العالمية للصحة السلطات الجزائرية عبر رسائل مشفرة لضرورة النظافة وتوفير الخدمات الأساسية للمياه، في إشارة إلى انعدام الأخيرة في البلدان التي تظهر فيها أوبئة الوسخ التي تواجهه الجزائر منذ بداية شهر أوت الماضي،وأكدت منظمة الصحة العالمية أن القضاء على “فيروس” الكوليرا مرهون بتوفير الخدمات الأساسية للمياه، والصحة، والنظافة العامة.

وقالت المنظمة، في مقال لها نشرته في موقعها الرسمي، تزامنا مع عودة “الكوليرا” إلى المنطقة المغاربية، إن خدمات المياه، والصحة، والنظافة تكتسي أهمية حاسمة لحماية الأشخاص من هذا الوباء، معتبرة أن أنشطة تحسين خدمات المياه أثبتت فعاليتها في مكافحته، والقضاء عليه في عدد من البلدان.

واعتبرت المنظمة الأممية أن لقاح “الكوليرا” الفموي حل مؤقت، يمكن الاستعانة به قبل الاستثمار في خدمات المياه، والإصحاح، والنظافة، إلا أن المنظمة تحذر من الاقتصار على استخدامه، وقالت إنه “لا ينبغي أن يكون تعزيز انتشار استخدام لقاح الكوليرا الفموي على حساب الاستثمار في خدمات المياه، والإصحاح، والنظافة، واستمرار هذه الخدمات، خصوصا في المناطق الساخنة، التي ينتشر فيها المرض مثل الأحياء الفقيرة الحضرية، والقرى الريفية النائية، التي تطرح تحديات لوجستية وتقنية.

وتقول المنظمة ذاتها إن الدول المهددة بـ”الكوليرا” يمكنها تنفيذ مخططات سريعة لتعزيز خدمات المياه، وبتكلفة ميسورة، كمعالجة المياه، وتخزينها في مواضع الاستخدام، والعمل المجتمعي من أجل وضع حد للتغوط في العراء، وتوفير الصابون، وتعزيز غسل اليدين.

وتجدر الإشارة الى أن الجزائر وحسب وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات أعلنت انها لم تسجل خلال 72 ساعة الأخيرة أي حالة مؤكدة بوباء الكوليرا، بالرغم من التخوفات الكبيرة والهلع الذي إنتاب المواطنين.

رزاقي.جميلة