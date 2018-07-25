

حذرت منظمة أولياء التلاميذ من تواصل احتجاجات طلبة البكالوريا الأحرار، وقالت إن التلاعب بأوراقهم دفعهم للخروج إلى شارع وأن وزارة التربية الوطنية ملزمة بالرد على مطلبهم، وطالبت وزارة التربية بإيجاد حل فوري للطلبة المترشحين الأحرار، محملة إياها تبعات إصرارها على أخطائها.

هذا أكد علي بن زينة ،رئيس المنظمة ،أن هذه الأخيرة تلقت خلال الأيام الأخيرة بأسف شديد الحركات الاحتجاجية التي سادت كل ولايات الوطن خاصة أمام مديريات التربية للتلاميذ الناجحين كمترشحين أحرار والتي عبرت بعفوية تامة على مدى التعفن الذي بلغه قطاع التربية لدرجة ظلم المترشحين الأحرار سوى لحرمانهم من تخصصات اثبتوا جدارتهم بنيلها من خلال حرمانهم من معدلاتهم الأصلية يضيف بن زينة.

وأكد بيان المنظمة تحوزه “الجزائر” أن المترشحين الأحرا ر هم نخبة من نخب المجتمع فهم إما طلبة جامعيين لم يرضوا بتخصصاتهم فتخلوا عنها في سبيل الحصول على معدل أحسن ليؤهلهم لما يرغبون فيه أو هم تلاميذ رمتهم الوزارة إلى الشارع بمختلف الحجج ومنعتهم من إعادة السنة فدرسوا بأموالهم كتلاميذ أحرار أو هم تلاميذ درسوا بالمراسلة واثبتوا تفوقهم حتى وهم لا يدرسون على يد أساتذة، ورغم احتجاجهم العفوي والسلمي تخاطبهم الوزيرة ببرودة دم وكأنهم لا يتبعون للدولة الجزائرية.

وأشار بن زينة أن منظمة أولياء التلاميذ لا يمكن لها أن تبق صامتة حيال أبنائها ومستقبلهم .

وعادة للتأكيد أنها تحذر في كل مرة مما سيقع فيتم مواجهتم – يضيف البيان – من طرف الوزارة بإصرار وبذلك تقع في الخطأ وتكرره من باب التعنت ويبقى التلميذ يدفع ثمن محاولات وأخطاء الوزارة بالميدان.

رزاقي.جميلة