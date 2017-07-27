طلبت مندوبة جبهة البوليساريو، خيرة بوهالي، من حكومة ماريانو راخوي التدخل لدى المغرب من أجل إطلاق سراح متعقلي مخيم اكديم ازيك المحكوم عليهم مؤخرا بعقوبات قاسية.

وفي بيان صحفي، أشارت المندوبة الصحراوية الى أن “الأحكام الثقيلة الني أدين بها المعتقلين الصحراوين لاكديم ازيك من طرف المحكمة المدنية المغربية هي تكرار للأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية” مؤكدة أن هذه الأحكام أصدرت على اساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب و شهادات مزورة و مخالفات لامتناهية كما ندد به العديد من الملاحظين الدوليين”.

وأضافت تقول أن “هؤلاء المناضلين من أجل حقوق الصحراويين الذين أدين أغلبيتهم بأحكام تتراوح ما بين 20 سنة الى السجن المؤبد” هم “ضحايا القمع الذي تمارسه الدولة المغربية لأنهم طالبوا بتحسين الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للشعب الصحراوي الذي يعيش في ظل الاحتلال المغربي منذ أن تخلت اسبانيا عن الصحراء في سنة 1975 دون استكمال مسار تصفية الاستعمار”.

وعليه، تضيف خيرة بوهالي “اطلب من الوزير الاول ماريانو راخوي التوسط لدى ملك المغرب من اجل الاعفاء عنهم مثلما طالبت به أحزاب سياسية اسبانية و منظمات و حتى برلمانيين مغربيين من حزب العدالة و التنمية”.

من جهة أخرى، ذكرت المسؤولة الصحراوية أن “مسؤولية كبيرة و واجب معنوي يقعان على عاتق اسبانيا تجاه الشعب الصحراوي الذي يعاني منذ 42 سنة من الاحتلال المغربي معربة عن أملها في احترام لوائح الأمم المتحدة”.

كما وجهت مندوبة جبهة البوليساريو في اسبانيا شكرها للمجتمع الاسباني و الأحزاب السياسية و النقابات و المنظمات الاجتماعية و المتضامنة لدعمها الثابت و رفضها للأحكام الصادرة ضد المعتقلين الصحراويين.

ن.م