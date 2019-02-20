منح 5 ملايير لولاية المنيعة المنتدبة بغرداية

كشف والي ولاية المنيعة المنتدبة، أحمد دحماني، عن تخصيص الحكومة لغلاف مالي يقدر بقيمة 5 ملايير دينار، لفائدة ولايته الواقعة 270 كلم جنوب غرداية، وذلك لدفع حركيتها الإقتصادية و تحسين مؤشرات التنمية بها.

وأوضح دحماني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المبلغ رصد من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وسيوجه نحو 4 قطاعات حيوية ببلديات المنصورة وحاسي لفحل و حاسي القارة والمنيعة، بغرض الإستجابة بشكل أفضل للحاجيات المتنامية للسكان.