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منح 5 ملايير لولاية المنيعة المنتدبة بغرداية

Fella Soltani 20 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 153 زيارة

كشف والي ولاية المنيعة المنتدبة، أحمد دحماني، عن تخصيص الحكومة لغلاف مالي يقدر بقيمة 5 ملايير دينار، لفائدة ولايته الواقعة 270 كلم جنوب غرداية، وذلك لدفع حركيتها الإقتصادية و تحسين مؤشرات التنمية بها.

وأوضح دحماني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المبلغ رصد من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وسيوجه نحو 4 قطاعات حيوية ببلديات المنصورة وحاسي لفحل و حاسي القارة والمنيعة، بغرض الإستجابة بشكل أفضل للحاجيات المتنامية للسكان.

و يشمل هذا التمويل المالي بالخصوص عمليات جوارية ذات صلة بمختلف قطاعات النشاط سيما منها المتعلقة بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن من ضمنها التربية والصحة و الموارد المائية والإنارة العمومية والتهيئة الحضرية والطرقات والشباب والرياضة.

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