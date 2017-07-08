أعلن مدير الموانئ والبحرية التجارية بوزارة النقل والأشغال العمومية محمد بن بوسحاقي، أنه تم منح 13 ترخيصا في نشاط النزهة البحرية على مستوى الوطن للمتعاملين الخواص للاستثمار في هذا التخصص.

وذكر بن بوسحاقي في تصريح صحفي على هامش فتح الخط البحري الحضري الرابط بين وهران وعين الترك أمس الأربعاء أن هذه العملية تخص “ثمانية تراخيص لمنطقة وهران و ثلاثة بالجزائر بالعاصمة واثنين بعنابة لشرق البلاد و التي في مجملها تشمل أنشطة النقل الحضري البحري و المطاعم العائمة أو الراسية و جولات النزهة البحرية.”

و أضاف المسؤول نفسه أن هذه التراخيص جاءت بعدما تمت دراستها و الموافقة عليها من قبل اللجنة المختصة طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في جويلية الماضي و المتعلق بنشاط النزهة البحرية الذي يفتح المجال للمستثمرين العموميين و الخواص الاستثمار في النشاط.

وفي ذات الصدد أكد بن بوسحاقي الذي مثل وزير النقل و الأشغال العمومية في انطلاق أول رحلة لخط بحري حضري وهران-عين الترك أن “النقل البحري الحضري سيمس جميع المناطق البحرية مما يسمح ببعث نشاط النزهة البحرية على مستوى الوطن” مبرزا أنه “لا شيء يمنع الاستثمار في هذا المجال “.

انطلاق أول رحلة للخط البحري الحضري وهران – عين الترك

تم مساء الأربعاء فتح رسميا الخط البحري الحضري الرابط بين وهران وعين الترك وذلك بمناسبة إحياء الذكري ال55 للاسترجاع السيادة الوطنية .

حيث أشرف على انطلاق أول رحلة بحرية بين وهران و عين الترك ممثل وزير النقل و الأشغال العمومية محمد بن بوسحاقي رفقة الأمين العام بالنيابة لولاية وهران محمد بن كلثوم و رئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لنقل البحري للمسافرين وبحضور مسؤولين و إطارات ولائية وممثلين عن المجتمع المدني و مواطنين.

من ناحيته أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لحسن غرايرية ” أن الباخرتين العاملتين على هذا الخط تم استئجارهما لمدة شهرين من ايطاليا وتتسع طاقتهما إلى 340 و 320 مسافرا و تتوفران على كل وسائل الراحة للراكب مما تجعله يستمتع برحلته ” لافتا ” أن سعر التذكرة للرحلة الواحدة تقدر ب 200 دج للكبار و 100 دج للأطفال .

نسرين.م