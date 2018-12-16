منح مجانية للطلبة الجزائريين للدراسة في روسيا

سيتمكن الطلبة الجزائريون من الحصول على منح دراسية بروسيا الفيدرالية لموسم 2019 /2020، لمواصلة دراستهم في درجات الدراسات العليا بإحدى الجامعات الروسية والحاصلين على البكالوريا، بعد فتح الحكومة الروسية لأكثر من 15 ألف منحة للطلاب الأجانب، حيث تضمن المنحة الدراسة المجانية للتخصص المختار طول مدة الدراسة، في حالة احتياج الطالب لدراسة اللغة الروسية أو رفع مستواه فيها، وتغطي المنحة دراسته في الكلية التحضيرية

أبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الندوات الجهوية للجامعات في تعليمة حاملة لرقم 845، من أجل الشروع في إبلاغ الطلبة بفتح السفارة الروسية على موقعها الرسمي إمكانية الراغبين في الاستفادة من منحة دراسية بروسيا الفيدرالية التسجيل على موقع «روسيا ستادي»، كمترشحين للسنة الدراسية 2019/ 2020

وتضمن المنحة للطالب مسكنا طلابيا ومنحة شهرية، حيث يتضمن هذا البرنامج 456 جامعة روسية، ويمكن للمترشحين الحاصلين على مؤهل التعليم العالي مواصلة دراساتهم في الماجستير والدراسات العليا والدراسات مع الإقامة، وهناك برامج تدريسية إضافية

رزاقي.جميلة