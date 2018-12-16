راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديري المراكز الجهوية للجامعات في تعليمة حاملة لرقم 845، من أجل الشروع في إبلاغ الطلبة بفتح السفارة الروسية على موقعها الرسمي إمكانية الراغبين في الاستفادة من منحة دراسية بروسيا الفيدرالية التسجيل على موقع «روسيا ستادي»، كمترشحين للسنة الدراسية 2019/ 2020.

وأكدت أنه يمكن للطلبة الجزائريين الحصول على منح دراسية بروسيا الفيدرالية للموسم الدراسي القادم، بعد فتح الحكومة الروسية لأكثر من 15 ألف منحة للطلاب الأجانب.

وأشارت ذات الجهة أن الشروط التي حددت تتمثل في مواصلة دراسة في درجات الدراسات العليا بإحدى الجامعات الروسية والحاصلين على البكالوريا فقط، حيث تضمن المنحة الدراسة المجانية للتخصص المختار طول مدة الدراسة، في حالة احتياج الطالب لدراسة اللغة الروسية أو رفع مستواه فيها، وتغطي المنحة دراسته في الكلية التحضيرية.

وتضمن أيضا المنحة للطالب مسكنا طلابيا ومنحة شهرية، حيث يتضمن هذا البرنامج 456 جامعة روسية، ويمكن للمترشحين الحاصلين على مؤهل التعليم العالي مواصلة دراساتهم في الماجستير والدراسات العليا والدراسات مع الإقامة، من جهة أخرى، نشرت السفارة الروسية على موقعها الرسمي، أن المرحلة الأولى ستتم على مستوى السفارة، من خلال النقاط المتوسطة المتحصل عليها من قبل المترشحين، حيث سيتم تحديد نهايتها من خلال بيان، ليتم في مرحلة ثانية التقييم من قبل وزارة التربية بروسيا الفيدرالية، ويتعين على الراغبين في الاستفادة من المنح الدراسية التسجيل على موقع www.russia.study .

وللإشارة تقوم روسيا سنويا بتخصيص 15 ألف مقعد للطلاب الأجانب، تسمح الحصص بتلقي التعليم مجانا خلال فترة الدراسة، ويغطي برنامج الدولة أيضا تدريس اللغة الروسية في القسم التحضيري.

رزاقي.جميلة