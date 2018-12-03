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منتدى الأعمال الجزائري السعودي ينطلق اليوم

يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري:
منتدى الأعمال الجزائري السعودي ينطلق اليوم

islam kaab 2 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 44 زيارة

ينطلق اليوم الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات، الجزائر العاصمة، منتدى الأعمال الجزائري السعودي، لمناقشة عدة ملفات بين البلدين يترأسه وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، مناصفة مع نظيره السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي من المرتقب أن يبحث المنتدى الذي يحضره رجال أعمال كلا البلدين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري.
وحسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم، أكد فيه الوزير،يوسف يوسفي أنه سينطلق مناصفة مع نظيره السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والإستثمار السعودي،ويأتي هذا المنتدى بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للجزائر ووزير الداخلية السعودي ،عبد العزيز بن سعود بن نايف، الذي حل بالجزائر رفقة وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة.
رزاقي.جميلة

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