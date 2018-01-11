على هامش أشغال اللجنة المشتركة الأردنية الجزائرية الثامنة، ستنظم الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة منتدى اقتصادي جزائري أردني، و ذلك يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بفندق الأوراسي بالعاصمة.

وحسب بيان الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، يعتبر هذا المنتدى هو فرصة إضافية لشركات البلدين لتحديد مجالات الشراكة الصناعية والاستثمار المشترك، ولدراسة إمكانيات تص

دير المنتجات الجزائرية للسوق الأردنية وأسواق الشرق الأوسط المجاورة.

للعلم، فان الوفد الأردني يتكون من شركات تنشط في الصناعات الغذائية والمواد الزراعية، التغليف والتوضيب، الالكترونيات والأدوات الكهرومنزلية، مواد البناء والتشييد، المواد الكيميائية، الصناعات الصيدلانية (البشرية و الحيوانية)، صناعة مواد ومستحضرات التجميل، الصناعات البلاستيكية، صناعة الأنسجة و الجلود، الصناعات الحديديةـ الصناعات الزجاجية، تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

للتذكير، فقد تم إقرار اعادة بعث اللجنة المشتركة بين الجزائر والاردن والتي لم تجتمع منذ 11 سنة خلال زيارة وزير الخارجية عبد القادر مساهل الى الاْردن شهر اوت المنصرم وبعد جهود من الطرفين.

وكان رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر قد اكد في وقت سابق استعداد الجزائر لإرساء قواعد شراكة اقتصادية وتجارية حقيقية مع الأردن لكن ضمن مقاربة رابح- رابح.

وقال بن عمر مخاطبا رجال الاعمال الاردنيين بأن طموح الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة هو ان تتكثف المبادلات الاقتصادية وتتطور لتسمو فوق المستويات الحالية المتواضعة، مشددا على أن الجزائر ترغب وتصر على ان تكون مشاريع الشراكة التي يمكن ان تقام في محالات عديدة بين البلدين ي ضمن منظور رابح- رابح وهي القناعة التي ترسمها الجزائر حاليا في كل شراكاتها وعلاقتها الاقتصادية المختلفة.

وأكد ان القدرات الكامنة في مجال المبادلات التجارية والاقتصادية تبقى بحاجة الى استغلال واستثمار من قبل رجال الاعمال في كلا البلدين، مشيرا بالمقابل الى فرص الاستثمار الكبيرة في الجزائر التي أصبحت تستقطب اهتمام الكثير من المؤسسات وكبرى الشركات العالمية.

وعبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للجانب الاردني عن استعداد الجزائر التام لخلق ديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية تهدف الى زيادة حجم التبادل التجاري ورفعه الى مستوى ارقى من خلال بحث فرص الشراكة المتوفرة بين البلدين وترجمتها على ارض الواقع.

ودعا بن عمر بالمناسبة الى العمل على رفع المعوقات وتذليل الصعاب التي تحول دون تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية حقيقية بين الجزائر والاردن و ذلك من خلال اتفاقيات ثنائية بعيدا عن اتفاقية السوق العربية الحرة التي جمدت الجزائر عضويتها فيها .

نسرين محفوف