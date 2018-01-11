​​ تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع اتحاد المنظمات الهندية للتصدير وسفارة الهند بالجزائر منتدى الأعمال الجزائري -الهندي، يوم الأحد 14 جانفي 2018 ابتداء من الساعة الواحدة بفندق الشيراتون بالعاصمة.

واعلمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في بيان لها بأن الهدف من هذا المنتدى هو تطوير التعاون الاقتصادي الجزائري-الهندي، وتعزيز المبادلات التجارية الثنائية.

كما سيناقش المنتدى إنشاء علاقات شراكة مربحة لكلا الطرفين ودراسة الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين والتي ستجمع تحت سقف واحد المشغلين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الهنود العاملين في عديد المجالات منها المنتجات والمعدات الزراعية، المنتجات الغذائية، المعادن، معدات المطابخ، مستحضرات التجميل والنظافة، الصيدلة، المنسوجات والملابس، والهندسة التطبيقية، التعبئة والتغليف، البلاستيك والكهرباء.

للتذكير، تعززت العلاقات بين الجزائر والهند في القطاع الفلاحي منذ 2010 حين تم الشروع في استيراد لحوم البقر المجمدة من هذا البلد الآسيوي، بعد فحوص بيطرية ومفاوضات تجارية دامت 10 سنوات.

وقد اصبحت الهند في السنوات الأخيرة من الشركاء التجاريين المهمين للجزائر، حيث ارتفع حجم المبادلات بين البلدين، مسجلا خلال السنة الماضية 454 مليون دولار من الصادرات الهندية نحو الجزائر و238 مليون دولار من الصادرات الجزائرية نحو الهند، ليحتل هذا البلد الصاعد المرتبة 11 في قائمة مموني الجزائر والمرتبة 13 في قائمة الزبائن.

وقد صنفت الهند في المرتبة 11 ضمن مموني الجزائر بحجم واردات قدر بـ1.11 مليار دولار، في حين كانت الهند سنة 2014 الزبون الـ17 للجزائر بصادرات قدرت بـ625 مليون دولار وممونها الـ12 بـ2ر1 مليار دولار من الواردات الجزائرية.

نسرين محفوف