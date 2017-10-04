الأربعاء , أكتوبر 4 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / اتهموا قيادة الحزب بالتلاعب وتوظيف الشكارة:
مناضلو الأفلان بمحافظة حسين داي يحتجون

اتهموا قيادة الحزب بالتلاعب وتوظيف الشكارة:
مناضلو الأفلان بمحافظة حسين داي يحتجون

eldjazair 3 أكتوبر 2017 الوطني اضف تعليق 25 زيارة

نظم أمس مناضلو محافظة الأفلان بحسين داي بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية بمقر المحافظة ضد الأطراف التي تلاعبت بقوائم الحزب التي ينتظر أن تشارك في سباق المحليات القادمة حسبهم.
وأكد من جهته سعدي إلياس مناضل بالحزب الافلان ونائب برلماني، التجاوزات الحاصلة وقال في حديثه مع”الجزائر” أن من أوصلوا حزب الأفلان حزب الرجال إلى الحضيض سيدفعون الثمن، وأضاف أن جهات عديدة بالقيادة الحالية للحزب تقف وراء الإقصاءات العشوائية ووظفت الشكارة وتوغلها الكبير للإطاحة بأبناء المجاهدين والشهداء، وقال”سنكون كلمة واحدة ضد من خانوا أمانة الشهداء لا للشكارة ولا للمحسوبية هو شعارنا للمحليات القادمة الجميع في العاصمة” وأكد سعدي أنهم مجندون للإطاحة بقوائم “مصلحوية”
وأضاف النائب، أن الإقصاء من القائمة يطرح عديد من التساؤلات، لماذا في الوقت الراهن نلعب بحزب الشهداء؟ والى أي نفق مظلم تقودنا الجهات المصلحية في الحزب، وقال”مناضلو حسين داي نضالهم لا غبار عليه شعبيتنا تزداد من يوم لأخر من هم المتسببون في هذه المهزلة والمسرحية المفبركة للعتيد”
وللإشارة سيتنقل المحتجون للمرة الثانية إلى مقر الحزب من اجل نقل انشغالهم للأمين العام جمال ولد عباس.
رزاقي جميلة

عن eldjazair

شاهد أيضاً

السلطات المصرية منعت أكثر من نصف المساعدات:
أخيرا.. مساعدات جزائرية تصل إلى غزة

كشفت، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عن وصول المساعدات الجزائرية إلى قطاع غزة أمس، بعد موافقة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super