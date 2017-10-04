نظم أمس مناضلو محافظة الأفلان بحسين داي بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية بمقر المحافظة ضد الأطراف التي تلاعبت بقوائم الحزب التي ينتظر أن تشارك في سباق المحليات القادمة حسبهم.

وأكد من جهته سعدي إلياس مناضل بالحزب الافلان ونائب برلماني، التجاوزات الحاصلة وقال في حديثه مع”الجزائر” أن من أوصلوا حزب الأفلان حزب الرجال إلى الحضيض سيدفعون الثمن، وأضاف أن جهات عديدة بالقيادة الحالية للحزب تقف وراء الإقصاءات العشوائية ووظفت الشكارة وتوغلها الكبير للإطاحة بأبناء المجاهدين والشهداء، وقال”سنكون كلمة واحدة ضد من خانوا أمانة الشهداء لا للشكارة ولا للمحسوبية هو شعارنا للمحليات القادمة الجميع في العاصمة” وأكد سعدي أنهم مجندون للإطاحة بقوائم “مصلحوية”

وأضاف النائب، أن الإقصاء من القائمة يطرح عديد من التساؤلات، لماذا في الوقت الراهن نلعب بحزب الشهداء؟ والى أي نفق مظلم تقودنا الجهات المصلحية في الحزب، وقال”مناضلو حسين داي نضالهم لا غبار عليه شعبيتنا تزداد من يوم لأخر من هم المتسببون في هذه المهزلة والمسرحية المفبركة للعتيد”

وللإشارة سيتنقل المحتجون للمرة الثانية إلى مقر الحزب من اجل نقل انشغالهم للأمين العام جمال ولد عباس.

رزاقي جميلة