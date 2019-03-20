مناضلون في الارندي يحضرون لمؤتمر استثنائي للإطاحة بأويحيى

كشف الوزير السابق والقيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم ملاح، عن تحضير نحو 500 مناضل في الارندي، لمؤتمر استثنائي تتم أشغاله ما بين 4 و 15 أفريل من أجل إعادة انتخاب أمين عام للحزب

وقال بلقاسم ملاح خلال مروره اليوم الأربعاء 20 مارس، عبر مباشر موقع TSA، بأن المؤتمر لن يمنع الأمين العام الحالي أحمد أويحيى من الترشح لانتخابات المؤتمر الاستثنائي، مؤكدا بأن المناضلين المطالبين بالتغيير يرفضون العمل في إطار “تصحيحي” لمسار الحزب بل يفضلون العمل في سياق الشرعية

و لم ينف ذات المتحدث الصفة الشرعية لأويحيى، لكنه شكك في شرعية المحيطين به من قياديين مشيرا إلى أنهم مجموعة من رجال المال الذين لا علاقة لهم بالسياسية، و في السياق قال ملاح “اويحيى حصل على الشرعية من المؤتمر الاستثنائي لكن المحيطين به غير شرعيين

رزاقي.جميلة